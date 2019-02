Wer als Senior aus dem Vollen leben will, kann dafür sein Haus zu Geld machen. Das Prinzip der Leibrente ermöglicht es, sogar noch bis zum Lebensende im Haus wohnen zu bleiben. Eine reizvolle Idee - die aber mit Vorsicht zu genießen ist. Von Vanessa Reske

Es gibt verschiedene Anbieter, die Immobilien von Senioren kaufen und diese weiterhin mietfrei darin wohnen lassen. So hat ein Paar aus Berlin-Frohnau ihr Haus an die Deutsche Leibrenten AG verkauft. Dass die beiden jetzt nicht mehr die Eigentümer sind, stört sie nicht: "Man ist aber der Nutzer. Man denkt nicht jeden Tag, wenn ich die Immobilie nutze, dass die mir nicht gehört", sagt Heinz B.

Schätzungsweise jeder zweite Rentner lebt im eigenen Heim, eigentlich eine gute Vorsorge. Und trotzdem: Bei vielen reicht das Geld im Alter nicht, um sich auch als Rentner noch etwas zu erlauben oder um nötige Reparaturen am Haus vornehmen zu lassen. Viele Senioren wünschen sich mehr finanzielle Unabhängigkeit. Für sie ist die Leibrente ein interessantes Modell.

Weil das Paar das Haus noch nicht abbezahlt hat, wird - neben der Gebühr - der fehlende Betrag zusätzlich berechnet. Die Endsumme überweist die Deutsche Leibrenten AG in monatlichen Raten an die beiden. Erst nach ihrem Tod kann das Unternehmen über das Haus verfügen - dessen Wert bis dahin eventuell noch steigt.

Verträge mit Leibrenten gehen allerdings nicht immer gut aus. Es gibt Menschen, die ihr gesamtes Eigentum durch einen Leibrenten-Vertrag verloren haben. Zwar hat die Leibrente ihre Finanzen für einige Jahre aufgebessert. Aber: Dann mussten die Senioren das Haus doch vollständig verkaufen und ausziehen.

Ein grundsätzliches Problem der Leibrente ist, dass sie auf einem Schätzwert basiert: der Lebenserwartung. Was aber, wenn die Eheleute länger leben? Müssen sie dann Gebühren zurückzahlen? Wo geht die restliche Leibrente hin, wenn beide eher sterben als eingeplant? Und was passiert, wenn der Käufer insolvent wird? Experten empfehlen, sich für diese Fälle abzusichern. Rentenzahlung und Wohnrecht - "die müssen ganz wichtig an erster Stelle im Grundbuch sein", betont die Berliner Anwältin Julia Laumann. Betroffene sollten auf Kleinigkeiten im Vertrag achten und den Anbieter genau prüfen.