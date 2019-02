Das Märkische Viertel in Berlin-Reinickendorf wird künftig komplett klimaneutral mit Biomasse beheizt.



Die Wohnungsbaugesellschaft Gesobau hat dazu mit dem Energieanbieter Vattenfall einen neuen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Das hat die rbb-Abendschau exklusiv erfahren.



Das Märkische Viertel im Norden Berlins ist damit das größte zusammenhängende Wohngebiet in Deutschland, das in dieser Form vollständig klimaneutral beheizt wird.