Video: Abendschau | 11.02.2019 | U.Barthel, J. Göbel | Bild: imago/Jürgen Ritter

Deutsche Wohnen in Berlin - Der ganz legale Mieten-Wahnsinn

12.02.19 | 06:04 Uhr

Berlins größter Privatvermieter, die Deutsche Wohnen, wird immer wieder wegen vernachlässigter Häuser und hoher Mieten kritisiert. Selbst Politiker beklagen deren Geschäftspolitik. Dabei hat die Politik den Weg für die Mietsteigerungen erst frei gemacht. Von Ute Barthel und Jana Göbel



Marcus Eilers liebt seinen Job, obwohl sein Arbeitgeber in Berlin einen schlechten Ruf hat. Er ist Manager bei der Deutsche Wohnen und kümmert sich als Leiter Unternehmensentwicklung und Strategie um Zukunftsprojekte, wie zum Beispiel digitale Schlüsselsysteme, Smart Home, CO2-Einsparung.

Marcus Eilers, Manager bei der Deutsche Wohnen | Bild: rbb/Ute Barthel

"Wir sind 1.000 Mitarbeiter, die finden das nicht toll, wenn wir immer negativ dargestellt werden", sagt Eilers, "wir bemühen uns sehr, damit sich das ändert." So werde zum Beispiel mit mehr Mieterversammlungen die Kommunikation verbessert. Und man beschäftige wieder Hausmeister in den Siedlungen als Ansprechpartner vor Ort. Laut einer eigenen Umfrage seien 80 Prozent der Mieter mit der Deutsche Wohnen zufrieden, erklärt er. Das Unternehmen sei keine Heuschrecke. Man wolle als börsennotiertes Unternehmen natürlich Gewinn machen, aber man investiere auch viel in die Gebäude. In den letzten beiden Jahren habe die Deutsche Wohnen dafür insgesamt 700 Millionen Euro ausgegeben.

Dramatische Mieterhöhungen durch Modernisierung

Warum ist der Ruf des Unternehmens in der Hauptstadt dennoch so schlecht? Mieterin Dana Berneburg kann eine Antwort darauf geben. "Meine Miete soll nach der Modernisierung in unserem Haus um 50 Prozent steigen und wir sind kein Einzelfall", berichtet die Sozialarbeiterin. Sie lebt mit ihrer Familie in der Eisenbahnsiedlung in Berlin-Lankwitz. Die Siedlung wurde in den 1930er Jahren für Arbeiter der Deutschen Reichsbahn gebaut. Inzwischen gehört sie zur Deutsche Wohnen.



Das Unternehmen modernisiert die heruntergekommenen Gebäude: dämmt die Fassaden, baut neue Fenster und Heizungen ein. Die Kosten für diese Modernisierung darf jeder Vermieter in Deutschland auf die Miete draufschlagen. Ganz legal. Fast 300 Euro mehr pro Monat heißt das für Dana Berneburg. Viele Nachbarn könnten sich so hohe Mietsteigerungen nicht leisten. "Ich habe das Gefühl, dass die Deutsche Wohnen schon im Vornhinein versucht, die Leute loszuwerden", meint sie. "Es wird so mit ihnen umgegangen, dass sie Angst bekommen und von sich aus wegziehen."

Dana Berneburg lebt in der Lankwitzer Eisenbahnsiedlung | Bild: rbb/Jana Göbel

Die Deutsche Wohnen aber macht nichts Verbotenes. Im Gegenteil. Die Dämmung der Fassaden und das Erneuern von Fenstern und Heizungen gilt als energetische Sanierung und ist politisch gewollt. Mehr als ein Drittel des klimaschädlichen Kohlenstoffdioxid-Ausstoßes soll durch den Verbrauch von Heizenergie in Wohnungen verursacht werden. Die Regierungskoalition will deshalb, dass noch viel mehr in energetische Sanierung investiert wird. Ganz in diesem Sinne hat die Deutsche Wohnen damit begonnen, insgesamt 30.000 Wohnungen energetisch zu sanieren, größtenteils in Berlin. "Wir haben ein Nachhaltigkeitsziel", sagt Deutsche-Wohnen-Manager Marcus Eilers, "wir wollen ab 2022 jedes Jahr 20.000 Tonnen CO2 einsparen."

Die Last anders verteilen

In der Eisenbahnsiedlung in Lankwitz soll durch die Maßnahmen die Hälfte des CO2-Ausstoßes reduziert werden. Aber die Energiekosten von Dana Berneburg werden nach Abschluss der Sanierungsmaßnahmen sogar steigen. "Im Moment zahle ich 80 Euro für Warmwasser und Heizung im Monat, aber dann will die Deutsche Wohnen eine Vorauszahlung von 118 Euro." Marcus Eilers gibt zu, dass in Einzelfällen die Kosten auch steigen könnten. Im Durchschnitt aber sollten die Bewohner Energie einsparen. Wie Dana Berneburg geht es mehreren Mietern in der Eisenbahnsiedlung. Die Bewohner stört auch, dass sie die Kosten für die energetische Sanierung am Ende allein tragen. Denn die können komplett auf die Miete umgelegt werden. Diese Mieterhöhung bleibt auch dann noch bestehen, wenn die Investition schon längst abgezahlt ist. "Ich zahle das, bis ich eines Tages tot aus der Siedlung getragen werde", empört sich Dana Berneburg. "Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich glaube, das gibt es so in keinem anderen Wirtschaftszweig." Man könnte es mit einem Kühlschrank vergleichen, den man auf Kredit gekauft hat, und für den man ein Leben lang Raten zahlen muss.

Mit der Modernisierung steigen die Mieten in der Eisenbahnsiedlung um bis zu 50 Prozent | Bild: rbb/Jana Göbel

Marcus Eilers sieht die Deutsche Wohnen zu Unrecht am Pranger. Das Unternehmen befolge nur die Gesetze. Und er meint: "Wenn uns das Thema Klima in Deutschland wichtig ist, müssen wir einen Weg finden, um diese Last zwischen den Unternehmen, dem Staat und den Menschen, die in den Gebäuden wohnen, anders zu verteilen."

Politiker verschleppen das Problem seit Jahren

Schon jetzt schließt die Deutsche Wohnen Verträge mit einzelnen Bezirken, um extreme Mieterhöhungen infolge der energetischen Sanierung abzumildern. Darin enthalten sind zum Beispiel Härtefallregelungen für Geringverdiener. Bisher sind diese Verträge vor allem auf Druck der Bewohner zustande gekommen. Für die Eisenbahnsiedlung hat die Deutsche Wohnen eine ähnliche Vereinbarung angeboten. Aber seit Monaten kommen die Gespräche mit dem Bezirk Steglitz-Zehlendorf nicht voran.

Doch diese Verträge lösen nicht das Kernproblem. Seit vielen Jahren wissen Politiker in Bund und Ländern, dass Modernisierungen die Mieten in die Höhe treiben. Schon Heiko Maas (SPD) wollte, als er noch Bundesjustizminister war, deshalb die Umlage senken. Doch der Koalitionspartner CDU zog nicht mit. In dieser Wahlperiode hat die Bundesregierung nach langem Hakeln zwischen SPD und CDU ein sogenanntes Mieterschutzgesetz beschlossen. Nun können Vermieter die Monatsmiete nach einer Modernisierung zwar nur noch um maximal drei Euro pro Quadratmeter erhöhen. Aber diese Mieterhöhung bleibt weiterhin zeitlich unbegrenzt bestehen. Warum hat die Politik es nicht geschafft, den Zeitraum zu begrenzen?

"Es ist kein Geheimnis, dass wir von der SPD durchaus mehr gewollt hätten." Justizministerin Katarina Barley (SPD) schiebt es auf den Koalitionspartner. "Wir sind mit zwei Parteien in der Koalition, die beide was zu sagen haben. Und am Ende ist es das, worauf wir uns geeinigt haben." Der Berliner Bundestagsabgeordnete Jan-Marco Luczak (CDU) gesteht ein, dass es einen Zielkonflikt gibt: "Auf der einen Seite sagen wir als Politik, Mieten müssen bezahlbar bleiben. Auf der anderen Seite geht es um den Klimaschutz." Luczak schlägt vor, dass Vermieter die Ausgaben künftig steuerlich absetzen können. Dann würden die Kosten nicht mehr auf die Mieter umgelegt. Beide - Barley und Luczak - geben zu, dass auch das neue Gesetz nicht ausreicht und die Regierung nochmals an das Thema ran muss. Bis dahin können Wohnungseigentümer weiter von extremen Mietsteigerungen profitieren.

Die Eisenbahnsiedlung in Berlin-Lankwitz vor der Modernisierung

Einst städtische Wohnungen sind dem freien Markt preisgegeben

Bei ihren Anlegern wirbt die Deutsche Wohnen mit dem enormen Mietsteigerungspotenzial in Berlin. Mindestens 30 Prozent mehr seien drin, erklärte die Geschäftsführung bei der Halbjahresbilanz 2018. Die Deutsche Wohnen vermietet aktuell ihre Wohnungen in der Hauptstadt noch für durchschnittlich sechs bis sieben Euro je Quadratmeter kalt. Bei den Neuvermietungen gehen die Mieten dann jedoch ordentlich hoch. Möglich sind in Berlin im Schnitt neun bis zehn Euro pro Quadratmeter. Die Deutsche Wohnen liege aber im Durchschnitt noch darunter, sagt Marcus Eilers: "Wir sind ein langfristig orientiertes Unternehmen, das auch seine Investoren glücklich machen will."

Auch die Wohnungsnot in der Hauptstadt ist geradezu ein Renditeversprechen für die Aktionäre. Das Land Berlin trägt eine Mitschuld. Erstens hat der Berliner Senat einst 150.000 Wohnungen privatisiert, um einst die knappen Haushaltskassen aufzufüllen. Doch damit wurde den börsennotierten Unternehmen quasi die Tür geöffnet. Mindestens 95.000 davon gehören jetzt der Deutsche Wohnen. Zweitens wurde der Bestand an Sozialwohnungen fast halbiert. Drittens wird viel zu wenig neu gebaut. Eine Ware, die knapp ist, steigt eben im Preis. Davon profitieren alle Wohnungseigentümer. Und so kennt der Kurs der Deutsche Wohnen seit Jahren nur eine Richtung: aufwärts.

Bündnis fordert Rekommunalisierung

In vielen Siedlungen der Deutsche Wohnen klagen die Bewohner über gestiegene Mieten und Verdrängung. Im "Bündnis Deutsche Wohnen MieterInnen" haben sich 30 Mieterinitiativen zusammen geschlossen und wehren sich laut Webseite "gemeinsam gegen die Deutsche Wohnen und ihre Mietsteigerungs- und Verdrängungspolitik". Sie unterstützen auch die Kampagne "Deutsche Wohnen & Co enteignen", die mit einem Volksentscheid die Rekommunalisierung der einst städtischen Wohnungen erreichen will. Die Forderung findet in Berlin immer mehr Zuspruch - auch bei Mieterin Dana Berneburg. Sie kritisiert, dass Wohnungen zu Renditeobjekten von großen Aktiengesellschaften geworden sind. "Was hier in unserer Stadt passiert und in vielen anderen Städten Deutschlands ist moralisch überhaupt nicht mehr vertretbar. Ich finde, dass das System an dieser Stelle krankt, wenn man mit Wohnraum handelt und an irgendwelchen Aktienmärkten spekuliert."

