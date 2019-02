Bild: dpa/Bernd von Jutrczenka

Analyse zum Wohnungsmarktreport 2019 - Berliner Mieten steigen – aber weniger stark

27.02.19 | 12:00 Uhr

In den Berliner Innenstadtbezirken wird Umziehen immer teurer, eine Wohnung zu kaufen immer unerschwinglicher. Doch für alle, die sich vorstellen können, an den Stadtrand zu ziehen, hat ein neuer Wohnungsmarktreport auch gute Nachrichten. Von Robin Avram



Wer in Kreuzberg wohnt, für den wird es immer teurer, innerhalb des Bezirks umzuziehen. Eine 100-Quadratmeter-Wohnung wird bei den Immobilienportalen inzwischen für durchschnittlich 1.300 Euro angeboten – Kaltmiete, also ohne Nebenkosten, versteht sich. Damit ist Friedrichshain-Kreuzberg in Sachen Angebotsmiete inzwischen der teuerste Berliner Bezirk – gefolgt von Mitte, Charlottenburg-Wilmersdorf und Pankow. Das geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten "Wohnungsmarktreport 2019" der Berlin Hyp und des Immobilienunternehmens CBRE hervor. Die Hauptbotschaft des Berichts: Wohnen wird in den Innenstadtbezirken immer teurer – aber insgesamt schwächt sich der Preisauftrieb bei den Mieten ein wenig ab. Um 5,6 Prozent stiegen die Angebotsmieten stadtweit. Im Vorjahr hatte die Steigerung noch 8,8 Prozent betragen.

Wer neu in die Innenstadt zieht, muss schon sehr gut verdienen

Der Bericht liefert detaillierte Zahlen für alle Postleitzahlengebiete der Stadt. Für jeden Kiez lässt sich damit eine Wohnkostenquote errechnen, also das Verhältnis zwischen der Durchschnittsmiete aller annoncierten Wohnungen und der lokalen Kaufkraft aller Bewohner. Da viele Bestandsmieten günstiger sind als die Mieten von neu angebotenen Wohnungen, meint "Wohnkostenquote" nicht, dass jeder Haushalt in der Realität so viel Prozent seines Einskommens fürs Wohnen ausgeben muss - dennoch hat die Zahl eine Aussagekraft.

Denn je dunkler das Rot auf der Karte, desto höher ist der Verdrängungsdruck für die Menschen, die in dem jeweiligen Kiez wohnen. Ein Beispiel: Otto Normalmieter und seine Frau wohnen in der Kurfürstenstraße in Mitte und haben noch einen günstigen Altmietvertrag. Doch weil das Paar ein zweites Kind bekommen hat, braucht die Familie eine größere Wohnung. Wollen sie im angestammten Kiez wohnen bleiben, müsste das Paar für eine neue Wohnung um die Ecke fast 50 Prozent seines Haushalts- Einkommens für die Miete berappen.



Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf noch günstig

Auch in gefragten Lagen in Charlottenburg-Wilmersdorf, Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow und Neukölln ist der Verdrängungsdruck hoch: In 26 Kiezen müssten die Menschen mehr als ein Drittel ihres Haushaltseinkommens ausgeben, wenn sie innerhalb des Kiezes umziehen würden. Wer nicht signifikant besser verdient als der Durchschnitt, für den wird es immer schwieriger, eine Wohnung in den Innenstadt-Kiezen zu bezahlen. Aber, auch das zeigt der Report: In vielen Stadtrand-Bezirken gibt es sie noch, die günstigen Wohnungen. Wer beispielsweise in Lichtenberg oder Marzahn-Hellersdorf verwurzelt ist, findet relativ problemlos eine neue Wohnung im angestammten Kiez. Hier geht mancherorts im Schnitt nur 20 Prozent des Monatseinkommens für die Durchschnittsmiete der annoncierten Wohnungen drauf.



Neubau im günstigen Segment zeigt offenbar Wirkung

Und eine weitere gute Nachricht steckt in dem Report: Wohnen in Berlin wird nicht für alle Bevölkerungsschichten gleichermaßen teurer. Im "unteren Marktsegment" verlangsamte sich der Preisanstieg merklich: die Angebotsmieten stiegen um 4,7 Prozent auf 6,46 Euro nettokalt pro Quadratmeter. Für Wohnungen im oberen Preissegment lag die Steigerungsrate hingegen anderthalb mal höher: satte 17,13 Euro kosten diese Wohnungen inzwischen schon im Schnitt (+ 7,1 %). Diese leichte Entspannung bei den günstigen Wohnungen verdanken einkommensschwache Berliner der Mietpreisbindung. So stellten die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften 2018 rund 2.000 preisgünstige Wohnungen fertig, die für 6,50 Euro pro Quadratmeter neu bezogen werden konnten. Zum anderen entfaltet offenbar auch das 2014 eingeführte "Berliner Modell" der kooperativen Baulandentwicklung seine Wirkung. Es verpflichtet private Projektentwickler bei größeren Neubauvorhaben, ein Viertel der neu gebauten Wohnungen ebenfalls mietpreisgebunden anzubieten. 2018 wurde diese "Sozialwohnungs-Quote" auf 30 Prozent angehoben. Der Vorteil: Bis August 2018 kamen auf diese Weise 4.000 preisgünstige Wohnungen auf den Markt. Der Nachteil: Die Auflage verteuert die anderen Neubauwohnungen, die in solchen Bauprojekten entstehen und keine Sozialwohnungen sind. Sie sind für die meisten Normalverdiener zu teuer.

Kaufpreise für Wohnungen steigen ungebremst - zur Überraschung der Experten

Für alle, die eine Wohnung kaufen wollen, hat der Wohnungsmarktreport schlechte Nachrichten parat. Die Preise für Eigentumswohnungen steigen weiter ungebremst - um satte 12 Prozent auf nun durchschnittlich 4.150 Euro pro Quadratmeter. Die Hälfte der rund 25.000 zum Kauf angebotenen Wohnungen befand sich in den Innenstadtbezirken Charlottenburg-Wilmersdorf, Mitte, Pankow und Friedrichshain-Kreuzberg. Im unteren Preissegment zogen die Kaufpreise prozentual sogar noch stärker an - um 18 Prozent. "Ich muss zugeben, dass mich das schon überrascht. Ich hatte erwartet, dass die Preise 2018 ins Bröckeln geraten", räumt der Immobilien-Ökonom Harald Simons vom Forschungsinstitut empirica auf Anfrage ein. Simons hatte schon 2017 vor Preisübertreibungen im Immobilienmarkt der Hauptstadt gewarnt - und prognostiziert, dass die Kaufpreise für Berliner Eigentumswohnungen innerhalb von fünf Jahren um 25 Prozent einbrechen könnten.

Ausländische Investoren überschätzen Kaufkraft der Berliner