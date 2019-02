ÖPNV-Streit in Brandenburg beendet

Die 3.000 Beschäftigten des öffentlichen Nahverkehrs in Brandenburg bekommen voraussichtlich bald mehr Geld. Die Tarifkommission der Gewerkschaft Verdi hat am Dienstag ein ausgehandeltes Vertragsangebot akzeptiert.

Brandenburg an der Havel

Der neue Tarifvertrag sieht für das Fahrpersonal eine Entgelterhöhung von 1,08 Euro bis 1,59 Euro je Arbeitsstunde vor. "Das bedeutet, dass die rund 3.000 Beschäftigten in den 15 betroffenen Unternehmen am Ende der Tarifvertragslaufzeit rund 10 Prozent mehr erhalten. Dieser Abschluss kann sich sehen lassen", sagte Verdi-Verhandlungsführer Jens Gröger am Dienstag.

Der Tarifvertrag soll eine Laufzeit bis Ende Juni 2020 haben. Bis Ende Februar hat die Arbeitgeberseite nun Zeit zuzustimmen. Dann läuft die Erklärungsfrist ab.

Mit Warnstreiks in Frankfurt (Oder), Cottbus und Brandenburg an der Havel hatten die Bus- und Straßenbahnfahrer Druck auf die Arbeitgeberseite ausgeübt.