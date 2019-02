Osram führt Gespräche mit den Investoren Bain und Carlyle über eine Übernahme des Lichttechnikkonzerns. Die Finanzinvestoren seien an einem gemeinsamen Erwerb von bis zu 100 Prozent der Osram-Aktien interessiert, hieß es am Mittwoch in einer Adhoc-Mitteilung des börsennotierten Unternehmens.

Ob die Gespräche erfolgreich seien, sei noch offen. An der Börse weiteten die Aktien daraufhin ihre Gewinne aus. Übernahmespekulationen hatten die Osram-Aktien bereits zuvor in die Höhe katapultiert.