Wer am Freitag mit U-Bahn, Tram oder Bus in Berlin zur Arbeit fahren will, sollte sich schonmal nach Alternativen umsehen - denn von Betriebsbeginn an bis 12 Uhr wird die BVG umfassend bestreikt. Nichtmal einen Notfall-Fahrplan soll es für die zwei Millionen Berufspendler geben.

Allerdings werden am Freitag alle Fahrten durchgeführt, die an Subunternehmen der BVG vergeben wurden. Diese verfügen über eigene Fahrzeuge und Betriebshöfe, die nicht bestreikt werden. Nach Angaben der BVG vom Dienstag sind 21 Buslinien komplett in Betrieb und sieben weitere mit leichten Einschränkungen.

Angesichts dieses drohenden Totalausfalls kritisiert der Fahrgastverband IGEB das harte Vorgehen von Verdi. "Acht Stunden zu streiken ist schon sehr hart, weil viele Pendler dadurch nicht die Möglichkeit haben, zur Arbeit zu kommen," sagte IGEB-Sprecher Jens Wieseke rbb|24. Es brauche gesetzliche Vorgaben, damit in solchen Fällen Notfahrpläne garantiert seien - etwa für Fahrten zu Flughäfen, wichtigen S-Bahnhöfen und Krankenhäusern. In Frankreich oder Italien sei so etwas längst geregelt, die Bundesregierung müsse hier nachziehen.

Verdi-Verhandlungsführer Jeremy Arndt rechtfertig dagegen das Vorgehen: "Acht Stunden sind aus unserer Sicht nicht zu hart, wenn man überlegt, dass wir bereits jetzt die zweite Verhandlungsrunde beendet haben, und es letztes Jahr schon eine Sondierung gab." Zudem hätte die BVG bei der zweiten Verhandlungsrunde am Montag so getan, "als wenn sie unsere Forderungen nicht kennen."

Auch die BVG selbst bezeichnet den achtstündigen Ausstand naturgemäßig als unverhältnismäßig. Man bedauere sehr, dass Verdi schon so früh "zu diesem massiven Mittel greift", teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Streiks seien ein legitimes Mittel der Tarifauseinandersetzung, hieß es bei der BVG weiter. Mit dem außergewöhnlich umfangreichen Warnstreik trage die Gewerkschaft die Tarifverhandlungen aber auf dem Rücken der Fahrgäste aus, so eine Sprecherin.

Doch schon vor der Verhandlungsrunde am Montag bereitete Verdi die BVG-Beschäftigten auf den Warnstreik vor. In einer am Wochenende BVG-intern verbreiteten E-Mail, die rbb|24 vorliegt, heißt es: "Voraussichtlich würde demnächst ein Warnstreik auf uns zukommen. Es wird eine Kundgebung kommen, an einen Ort X."

Herumgesprochen hat sich im Unternehmen aber wohl schon frühzeitig, dass am Freitag eine große Streik-Kundgebung mit 4.000 Teilnehmern vor der BVG-Zentrale am Holzmarkt geplant ist. Laut Auskunft der Polizei hat Verdi diese Kundgebung bereits am 5. Februar angemeldet - also am Dienstag vergangener Woche. "Das hat einfach etwas mit organisatorischen Gründen zu tun, damit wir im Vorfeld einfach auf alles vorbereitet sind. Wir wollten die Verhandlungen nicht in irgendeiner Form belasten", beteuert Arndts.

Bei der BVG sieht man das anders. "Das ist völlig unangemessen, schon vor dem Verhandlungstag einen Streik anzukündigen", zürnt Pressesprecherin Nelken.

Angesichts dieser angespannten Atmosphäre zwischen den Tarifpartnern könnte es sein, dass noch weitere Streiks auf die Berliner zukommen, bevor sich Verdi und BVG einigen."Wir haben überhaupt nichts weiter geplant. Wir erwarten dass in der nächsten Verhandlungsrunde am 5. März endlich ein Angebot vorgelegt wird, an dem man sich dann orientieren kann und weiter verhandeln kann", sagt Arndt dazu.