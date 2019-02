Konkret ist eine dreistufige Kennzeichnung vorgesehen, die über die Haltungsbedingungen der Tiere von der Geburt bis zur Schlachtung informiert. Um mit dem Label auf der Verpackung werben zu dürfen, müssen die Anbieter Klöckner zufolge höhere Tierschutzanforderungen erfüllen als gesetzlich vorgeschrieben.

So ist etwa geplant, dass in der ersten Stufe Ferkel mindestens 25 Tage von ihrer Mutter gesäugt werden dürfen, in der dritten Stufe sind es 35 Tage. Gesetzlich vorgeschrieben sind 21 Tage. "Tiere sind Mitgeschöpfe, keine Wegwerfware", sagte Klöckner. Deshalb gehe das Thema alle an, "nicht nur die Tierhalter, sondern auch Handel, Gastronomie und Verbraucher". Außerdem sollen Bauern belohnt werden, die ihren Schweinen mehr Platz in den Schweineställen zur Verfügung stellen.