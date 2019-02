Der Energiekonzern Energie Baden-Württemberg (Enbw) will in Brandenburg einen Solarpark mit 175 Megawatt Leistung ohne EEG-Förderung bauen. Die Anlage soll auf dem Gebiet der Stadt Werneuchen auf 164 Hektar entstehen, wie Enbw am Mittwoch in Karlsruhe mitteilte. Das sind rund 230 Fußballfelder.