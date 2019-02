Lehrer, Polizisten, Erzieher wollen am Mittwoch streiken

Gewerkschaften rufen zu Streiks in Berlin auf

Die Gewerkschaften GEW, GdP, Verdi und IG Bau haben ihre Mitglieder für Mittwoch zu ganztätigen Warnstreiks in Berlin aufgerufen. Wie die Gewerkschaften am Freitag mitteilten, war es auch in der zweiten Tarifrunde für die Beschäftigten zu keiner Annäherung mit den Arbeitgebern gekommen.