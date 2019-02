rbb Fernsehen am 26.02.2019 um 21 Uhr "Kleiner Acker, große Politik" | Bild: rbb

Brandenburger Grundstücksbesitzer will klagen - Streit um die Gas-Pipeline Eugal

26.02.19 | 12:10 Uhr

Die Eugal-Pipeline des deutsch-russischen Gaskonzerns Gazprom soll über sein Grundstück in Brandenburg führen. Dagegen will sich der Journalist Malte Heynen wehren. Er will sich auch nicht einfach so enteigenen und abfinden lassen, sondern vor Gericht ziehen.



Ab Ende 2019 soll die neue Erdgasleitung Eugal russisches Gas von der Ostsee nach Tschechien leiten – quer durch Brandenburg. Im August hat das Landesbergbauamt trotz Protesten die Genehmigung dafür erteilt. Die rund 480 Kilometer lange Pipeline soll von Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern nach Tschechien führen und dabei auch 272 Kilometer durch märkisches Gebiet verlaufen.

Journalist kämpft gegen die Enteignung

Der Journalist Malte Heynen besitzt einen kleinen Acker in Oderberg (Lankreis Barnim). Genau hier will der deutsch-russische Gaskonzern Gazprom seine Pipeline verlegen. Sie gehört zu einem der größten Energieprojekte weltweit. Für rund 13 Milliarden Euro - und unter deutscher Beteiligung - baut der russische Staatskonzern die hochumstrittenen Pipelines Nord Stream 2 und Eugal. Doch was ist mit der Klimatauglichkeit des Projekts? Heynen, der mit seiner Kollegin Gesine Entwaldt einen Film zu dem Thema gemacht hat, zweifelt am Sinn des Ganzen und kündigt seinen Widerstand beim Verkauf an. "Enteignen dürfen sie mich nur, wenn es ein ganz starkes, öffentliches Interesse gibt", sagt er.

Ausführende Firma geht von Genehmigungserteilung aus

Obwohl die Verträge für den Bau der Rohrleitungen noch gar nicht alle unterzeichnet sind, werden die Bauarbeiten derzeit schon vorbereit - erklärt George Wüstner von der ausführenden Firma Gascade, einem ein Gemeinschaftsunternehmen von BASF und Gazprom. Man liege im Zeitplan des Projekts, sagt er. Alles liefe planmäßig. "Bei so einem großen Projekt, das so viele verschiedene Schritte erfordert, muss man weit vorausdenken. Das sind Schritte, die wir auf eigenes Risiko eingehen", sagt Wüstner. Man sei bei Gascade zuversichtlich, dass die Genehmigungen alle rechtzeitig eintreffen. "Bis jetzt haben wir alle unsere Pipelines so bauen können, wie wir wollten", sagt er. Daher gehen man davon aus, dass das auch in diesem Fall so sei.

Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung bezweifelt, dass die umstrittene Pipeline tatsächlich gebraucht wird. Aus ihrer Sicht ist es energiewirtschaftlich nicht zu rechtfertigen, noch auf so lange Zeiträume zu setzen. "Man weiß doch, dass wir Klimaschutzziele haben", sagt sie. Das Ziel sei, die Emissionen zu senken und die Energiewende umzusetzen. Dazu wolle man verstärkt auf erneuerbare Energien setzen, sagt Kempfert. "Eine solche Pipeline widerspricht all diesen Zielen. Damit behindert man die Energiewende eher. Das ist im höchsten Maße problematisch."

Malte Heynen will vor Gericht ziehen

Für Grundstücks-Besitzer Malte Heynen ist all dies Grund genug, Gazprom den Zugriff auf seinen 38 Meter breiten Landstreifen zu verweigern. Er zieht vor Gericht. Denn er will sich der Zwangsenteignung entziehen und das Mega-Projekt damit aufhalten.

