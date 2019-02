imago/Carsten Thesing Audio: rbb 88.8 | 27.02.2019 | Michael Ernst | Bild: imago/Carsten Thesing

Auch Berliner Bezirksämter betroffen - Gewerkschaften verschärfen Warnstreik

27.02.19 | 09:16 Uhr

Nach dem teilnehmerstarken Warnstreikbeginn am Dienstag legen die Gewerkschaften noch einmal nach: Am Mittwoch sind auch Beschäftigte von Bezirksämtern und Senatsverwaltungen dabei. Am Vormittag ziehen Tausende Demonstranten Richtung Alexanderplatz.



Kurz vor der dritten und womöglich entscheidenden Tarifrunde für die Angestellten der Länder verschärfen die Gewerkschaften in Berlin noch einmal die Gangart: Neben Kita-Beschäftigten, angestellten Lehrern und Mitarbeitern der Jugendämter haben am Mittwoch auch Beschäftigte von Bezirksämtern und Senatsverwaltungen die Arbeit niedergelegt. Auch Polizei und Feuerwehr streiken mit.



Am Mittwochmorgen kamen in der Nähe des Alexanderplatzes etwa 2.500 Lehrer und Erzieher zusammen, wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi mitteilte. Am späten Vormittag treffen sie sich mit den Warnstreikenden der Gewerkschaft GEW auf dem Alexanderplatz zur zentralen Kundgebung.

Eingeschränkter Service in Bezirksämtern

Am Dienstag war nahezu jede zweite der 280 landeseigenen Kitas geschlossen geblieben, in fast jeder staatlichen Schule fielen Unterrichtsstunden aus – insgesamt 20.000, berechnete die Gewerkschaft GEW. Wie schon beim ganztägigen Warnstreik vor zwei Wochen müssen also viele Eltern eine andere Betreuung für ihre Kinder organisieren. Etliche nehmen einen Urlaubstag, aktivieren Oma und Opa oder tun sich mit anderen Familien zusammen. Andere nehmen ihre Kleinen kurzerhand mit ins Büro. Einige Kitas und Schulen bieten eine Notbetreuung an.



Am Mittwoch droht erneut genau dieses Szenario – und noch viel mehr: Neben dichten Kitas und stark ausgedünnten Schulen drohen dann auch lahmgelegte Behörden. Viele Termine und Sprechstunden in Bezirks- und Jugendämtern dürften kurzfristig ausfallen, auch Serviceangebote, wie zum Beispiel die Ausweisausgabe, werden voraussichtlich nur stark eingeschränkt möglich sein.

Wie ernst es den Gewerkschaftern von Verdi und GEW ist, zeigte der lautstarke Auftakt am Dienstag. Vormittags trafen sich laut Gewerkschaften mehr als 10.000 Streikende am Nordbahnhof und auf dem Molkenmarkt, um später auf dem Bebelplatz in Berlin-Mitte zu einer gemeinsamen Kundgebung zusammenzukommen. "Wir machen Druck" stand auf einem Plakat der Gewerkschaft GEW, die Trillerpfeifen der Demonstranten waren unüberhörbar. Besonders hoch sei die Warnstreikbereitschaft in der Innenstadt, sagt GEW-Landeschefin Doreen Siebernik. "Wir wollen keine Zweifel daran lassen, wie ernst es uns ist."



In den Tarifverhandlungen fordern die Gewerkschaften sechs Prozent mehr Gehalt für die Angestellten, mindestens aber eine Erhöhung der Entgelte um 200 Euro monatlich. Zudem wollen sie strukturelle Verbesserungen in der Eingruppierung.

Kollatz: "Wir brauchen Spielräume!"

Im rbb warb Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) am Mittwoch nochmals um die Position der Arbeitgeber: Sie bräuchten im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes Spielräume, auch um neue Stellen zu schaffen und Schulden zu tilgen. Kollatz ist Verhandlungsführer der Länder für die Arbeitgeberseite.



Das gelte auch für Berlin, so der SPD-Politiker: "Berlin hat 58 Milliarden Euro Schulden. Es besteht sicherlich auch die Erwartungshaltung, dass wir einige davon tilgen. Wir müssen da eine Lösung finden und reden auch über strukturelle Verbesserungen im Erzieherbereich, aber es ist eben nicht so, dass man einfach sagen kann: Wir schauen auf den Überschuss, den das Land hat und der kann allein für bestehendes Personal verwandt werden. Sondern auch gerade für den Erzieher-Bereich gilt, wir wollen neue Stellen schaffen. Wir brauchen daher auch Spielräume für neues Personal."



Laut Kollatz sei es nicht möglich, auf die derzeitige Forderung von sechs Prozent mehr Geld einzugehen. Eine Einigung könne es so Kollatz aber dennoch geben. Unlösbar sei die Situation nicht.

Wolf droht mit längerfristigen Streiks

Berlins Verdi-Landeschef Frank Wolf forderte dagegen die Arbeitgeberseite am Dienstag im rbb erneut auf, ein Angebot vorzulegen. Bisher gebe es keine Signale. Laut Wolf ist die Basis weiterhin streikbereit. Sollte die Arbeitgeberseite keine Vorschläge machen, könne er sich auch längerfristige Arbeitsniederlegungen vorstellen.



Wolf verteidigte die derzeitigen Warnstreiks im Öffentlichen Dienst in Berlin. Dieser Ansatz sei richtig. Zudem bedankte er sich für die Solidarität vieler Eltern, deren Kinder am Dienstag vor verschlossenen Schulen und Kitas standen.



Auch die Polizei streikt

Am Mittwoch schließen sich auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) und die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) dem Warnstreik an. "Die Sicherheit der Stadt ist gewährleistet", sagte der Berliner GdP-Sprecher Benjamin Jendro. Es gebe eine Notdienstvereinbarung, so dass ein Mindestbedarf gedeckt sei und bei Not auch Beamte aus den Hundertschaften oder den Abschnitten einsprängen. "Der Bürger wird auf der Straße kaum Auswirkungen spüren, 110 und 112 bleiben erreichbar", sagte Jendro. Bei der Feuerwehr wird es in erster Linie in den Werkstätten knapp. Es geht um 4.500 Angestellte der Polizei, etwas mehr als ein Viertel der Stellen insgesamt, sowie 475 der Feuerwehr (rund zwölf Prozent).