Warnstreik im öffentlichen Dienst - Mehr als 10.000 Streikende demonstrieren in Berlin-Mitte

13.02.19 | 10:15 Uhr

Lehrer, Verwaltungsangestellte, Rettungskräfte: Mit einem Warnstreik in Berlin erhöhen am Mittwoch Zehntausende Beschäftigte im öffentlichen Dienst den Druck auf Arbeitgeber. Polizeigewerkschaften haben bereits den nächsten Streik angekündigt.



In Berlin haben sich am Mittwoch Tausende Angestellte des öffentlichen Dienstes an einem ganztägigen Warnstreik beteiligt. Vor allem viele Kinder und ihre Eltern waren davon betroffen - laut der Senatsverwaltung für Bildung blieben fast 100 Kitas geschlossen. Mehr als 12.000 Demonstranten versammelten sich am Vormittag bei einer Kundgebung vor dem Brandenburger Tor, wie rbb-Reporter, Polizei und Gewerkschaftssprecher sagten.

Der Aufruf richtete sich an Beschäftigte von Kitas, Schulen, Landes- und Bezirksbehörden, von Hochschulen, Feuerwehr und Polizei - insgesamt 140.000 Berliner. Mit den Aktionen wollen die Gewerkschaften Verdi, Erziehung und Wissen (GEW) und die Gewerkschaft der Polizei (GdP) den Druck auf die Länder bei den laufenden Tarifverhandlungen erhöhen. "Leider haben die Arbeitgeber überhaupt kein Angebot mitgebracht - und deswegen Warnstreiks bundesweit, auch hier in Berlin", sagte der Berliner Verdi-Sprecher Andreas Splanemann am Mittwoch dem rbb.

Verdi: "Beteiligung deutlich höher, als wir erwartet haben"

Gewerkschaftsvertreter und Streikende zogen ab 10.30 Uhr in einer gemeinsamen Demo vom Alexanderplatz bis zum Brandenburger Tor. Mit Trillerpfeifen, gelben Westen, Plakaten und Gewerkschaftsflaggen machten die Menschen auf ihre Forderungen aufmerksam. Ab 11.30 Uhr fand vor dem Brandenburger Tor die Abschlusskundgebung statt. "Am ersten Treffpunkt, dem Hofbräuhaus, sind wir regelrecht überrannt worden. Die Beteiligung ist deutlich höher, als wir erwartet haben", sagte Andreas Splanemann rbb|24 kurz vor dem Start. Ein Sprecher der GEW sagte, insgesamt hätten rund 12.000 Lehrkräfte, Erzieher, Sozialpädagogen, Hochschulbeschäftigte und anderen Angestellte im öffentlichen Dienst ganztätig die Arbeit niedergelegt.

Man wird seiner Arbeit, die man machen möchte, nicht mehr gerecht – nicht sich selbst und keinem Kind." Streikende Erzieherin in Mitte

Erzieher: "Finden es ungerecht, dass das Lohngefüge so unterschiedlich ist"

Den Streikenden geht es nicht nur um höhere Löhne, sondern auch um mehr Personal - viele kritisierten die Belastung, der sie in ihrem Job inzwischen ausgesetzt seien: "Wir mussten uns zu Tode sparen. Seit zwei Jahren merken sie: Die Alten gehen, die Jungen kommen nicht nach. Wir sind im Dauerstress und können langsam nicht mehr", sagte die Mitarbeiterin eines Jugendamtes bei der Demo vor dem Brandenburger Tor dem rbb. "Ich würde sagen, dass mehr Erzieher eingestellt werden und die Gruppen verkleinert werden müssten - unbedingt. Man wird seiner Arbeit, die man machen möchte, nicht mehr gerecht – nicht sich selbst und keinem Kind", sagte eine streikende Erzieherin. "Wir finden es ungerecht, dass das Lohngefüge so unterschiedlich ist. Dass wir Erzieher in Berlin 350 bis 400 Euro im Monat weniger verdienen als Erzieher in anderen Bundesländern. Unsere Kollegen, die die gleiche Arbeit machen wie wir", erklärte ein Streikender aus Mitte. Erzieher in Berlin unterliegen dem Tarifrecht der Länder, in Brandenburg dem Tarifrecht der Kommunen.

Meiste städtische Kitas geschlossen, einige mit Notbetrieb

Der Streikaufruf richtete sich an die Mitarbeiter aller 270 Kitas der städtischen Eigenbetriebe, außerdem des Pestalozzi-Fröbel-Hauses - insgesamt werden dort etwa 34.000 Kinder betreut. Von den "Kindergärten NordOst" in Pankow, Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf blieben am Mittwoch 37 von 76 Kitas geschlossen, sagte eine Mitarbeiterin am Morgen rbb|24. In Mitte betraf das 47 Standorte des Trägers Kindergärten City - 41 blieben geschlossen, sechs eingeschränkt geöffnet. In Steglitz-Zehlendorf blieben 18 der 37 Häuser des Eigenbetriebes Südwest geschlossen. In 14 weiteren Einrichtungen gab es eine Notbetreuung, weil sich nur ein Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an dem Warnstreik beteiligt. In Treptow-Köpenick waren sieben Kitas des Eigenbetriebes Kindertagsstätten SüdOst geschlossen, sieben weitere hatten mit Einschränkungen geöffnet. Die Sprecherin des Pestalozzi-Fröbel-Hauses sagte rbb|24, alle neun Kitas würden bestreikt. Sieben blieben geschlossen, in zwei Häusern in Schöneberg und Charlottenburg gebe es einen Notbetrieb. Einrichtungen privater Träger waren nicht von dem Warnstreik betroffen.

Am Großteil der Schulen fiel Unterricht aus

Am Großteil der Berliner Schulen fiel am Mittwoch Unterricht aus, wie von der GEW angekündigt. Laut der Senatsverwaltung waren fast 600 Schulen betroffen. Dort hätten sich mehr als 4.100 der insgesamt 17.000 angestellten Lehrkräfte beteiligt. Etwa die Hälfte der Berliner Lehrer ist nicht verbeamtet: Beamte dürfen nicht streiken - sie dürfen aber bei einem solchen Warnstreik auch nicht als Vertretung für ihre Kollegen eingesetzt werden. Auch Polizei und Feuerwehr beteiligten sich an dem Ausstand: Es ging um 4.500 Angestellte der Polizei (26 Prozent der Stellen insgesamt) und 475 der Feuerwehr (rund zwölf Prozent). Sie kritisierten ebenfalls, dass Kollegen in Brandenburg deutlich besser bezahlt würden, als in Berlin. "Wir bilden Leute aus, die uns zum Abschluss ihrer Ausbildung wieder verlassen", sagte der stellvertretende Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Oliver Mertens. In fast allen Berliner Bezirksämtern gab es am Mittwoch nur einen eingeschränkten Service. Im Bürgeramt Neukölln beispielsweise wurden nur Kunden mit Terminen bedient. In mehreren Bezirken waren Bibliotheken geschlossen oder wesentlich kürzer geöffnet als sonst, zum Beispiel am Frankfurter Tor in Friedrichshain-Kreuzberg. Genauere Zahlen, wieviele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wegen des Warnstreiks fehlten, gab es noch nicht. Verlässliche liegen üblicherweise erst am Morgen nach dem Streik vor.

Nächste Verhandlungsrunde Ende Februar in Potsdam

Der Stand der Verhandlungen: Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Lohn, mindestens jedoch 200 Euro, bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Für Auszubildende soll es mindestens 100 Euro mehr geben sowie Verbesserungen in der Eingruppierung der Entgeltordnung. Verhandelt wird für rund eine Million Angestellte aller Bundesländer, ausgenommen Hessen. Von dem Abschluss sollen mittelbar für 1,2 Millionen Beamte profitieren und etwa eine Million Pensionäre in Kommunen und Ländern, auf die der Abschluss übertragen werden soll. Die Forderung der Gewerkschafter sei zu hoch, sagte hingegen Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD), Verhandlungsführer der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL). "Das übersteigt die Möglichkeiten der Bundesländer bei Weitem." Die Gewerkschaften hätten das Recht, zu Streiks aufzurufen. "Allerdings halte ich sie im aktuellen Verhandlungsprozess für nicht gerechtfertigt." Die nächste Verhandlungsrunde findet am 28. Februar und 1. März in Potsdam statt. "Wir hoffen, dass die Arbeitgeber dann nicht wieder mit leeren Händen kommen", sagte der Verdi-Sprecher Splanemann am Mittwoch.

Freitag: Nächster Warnstreik - dann ist die BVG dran

Für die Berlinerinnen und Berliner war es am Mittwoch nicht der letzte Warnstreik dieser Woche - der nächste am Freitag wird wesentlich mehr Menschen betreffen: Dann nämlich stehen Busse und Bahnen der BVG still. Von Betriebsbeginn am frühen Morgen bis zum Mittag treten die BVG-Angestellten in den Ausstand - sie wollen Druck auf die Tarifverhandlungen mit den kommunalen Arbeitgeberverbänden machen. Dort hatte es am Montag auch in der zweiten Runde keine Annäherung gegeben. Die Beschäftigten wollen am Freitag vor der BVG-Zentrale in der Holzmarktstraße demonstrieren.



Verdi verlangt unter anderem für alle rund 14.000 Arbeitnehmer der BVG und ihrer Tochtergesellschaft Berlin Transport eine 36,5-Stunden-Woche und Weihnachtsgeld. Der Sprecher für Verdi Berlin-Brandenburg, Andreas Splanemann, verteidigte die Warnstreiks im öffentlichen Dienst und bei der BVG. Beiden Verhandlungen sei zu eigen, dass sich die Arbeitgeber im Grunde nicht bewegt hätten, sagte Splanemann dem rbb: "Man hat sich noch überhaupt nicht vorgearbeitet bis zu den eigentlichen Forderungen der Gewerkschaften, das ist ein Spielen auf Zeit. Und das erfordert den Druck auf der Straße, da muss eben was passieren, damit die Arbeitgeber sich bewegen und überhaupt erst mal ein Angebot vorlegen."



Berliner Polizisten werden ebenfalls am Freitag streiken