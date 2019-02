Die Landesregierung habe den Gewerkschaften des Öffentlichen Dienstes und dem Beamtenbund zugesagt, den Tarifabschluss eins zu eins zu übernehmen - zeitgleich und wirkungsgleich, sagte Finanzminister Christian Görke (Linke) am Mittwoch in Potsdam.

In Potsdam sollen am Mittwoch die Tarifverhandlungen für rund eine Million Beschäftigte im Öffentlichen Dienst der Länder ohne Hessen in die zweite Runde gehen. Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 200 Euro pro Monat. Das lehnen die Länder als überzogen ab.

Der Beamtenbund reagierte bereits darauf. Er will den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Die Arbeitnehmer sorgten dafür, dass das Land an 365 Tagen im Jahr funktioniere, sagte Bundesvorsitzender Ulrich Silberbach in Potsdam vor einigen hundert Beschäftigten des öffentlichen Dienstes, die am Mittwoch vor dem Verhandlungsort demonstrierten. "Es geht vor allem darum, den Arbeitnehmern die Wertschätzung zu geben, die sie verdienen."