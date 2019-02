13,5 Millionen Menschen haben Berlin im vergangenen Jahr besucht. Das sind vier Prozent mehr als im Vorjahr. Auch die Übernachtungszahlen sind gestiegen. Das geht aus der Tourismus- und Kongressbilanz für das Jahr 2018 hervor, die am Donnerstag in Berlin vorgestellt wird.

Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) freute sich am Donnerstagmorgen im rbb über die steigenden Touristenzahlen. Zugleich verwies sie allerdings auch auf die negativen Folgen der sogenannten Übernutzung in der Innenstadt: "Wir sehen das vor allem im Sommer an der Vermüllung der Parks, wir sehen das an den üblichen Partymeilen, an Hinterlassenschaften in den Hauseingängen und deswegen steuern wir da auch deutlich dagegen."

Unter anderem sei die Parkreinigung bereits verdoppelt worden, so Pop. Vor allem an den touristischen Hotspots würden die Parks an den Wochenenden teilweise sogar mehrmals am Tag gereinigt. Außerdem würden an vielen beliebten Orten neue Toiletten aufgestellt.