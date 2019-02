Volksbegehren gegen Mietenexplosion: Eine Berliner Initiative will unter anderem die Deutsche Wohnen enteignen, Rot-Rot-Grün hat noch keine klare Linie. Die Wirtschaft greift den Senat an, präsentiert Milliardenbelastungen und geht gegen das Volksbegehren vor.

"Ich halte es nicht für zulässig", unterstrich Kern. Das Instrument der Enteignung gegen eine Entschädigung sei in der Geschichte der Bundesrepublik bisher nur in Einzelfällen angewandt worden, etwa bei einzelnen Flächen für Verkehrsprojekte. "Aber dabei ging es nicht um eine Vergesellschaftung ganzer Unternehmen."

Angesichts steigender Mieten in Berlin will die Initiative "Deutsche Wohnen & Co. enteignen" am 6. April das Volksbegehren starten. Ziel ist, Unternehmen mit mehr als 3.000 Wohnungen zu "vergesellschaften". Der Vorstoß zielt vor allem auf den Konzern Deutsche Wohnen, der in Berlin rund 100.000 Wohnungen besitzt. Insgesamt sollen so rund 200.000 Wohnungen wieder in die öffentliche Hand kommen. Die Initiative beruft sich dabei auf das Grundgesetz, das Enteignungen beziehungsweise die Überführung in Gemeineigentum "zum Zwecke der Vergesellschaftung" unter bestimmten Bedingungen erlaubt.

Kern attackierte den rot-rot-grünen Senat, der eine klare Haltung zum Volksbegehren vermissen lasse. "Sollte es Erfolg haben und umgesetzt werden, hätte das eine überbordende Belastung des Haushalts zur Folge - ganz vorsichtig schätzen wir das auf mindestens 25 Milliarden Euro", sagte sie. "Das ist das Zehnfache dessen, was in Berlin pro Jahr für Investitionen zur Verfügung steht. Da müssen wir auf neue Kitas verzichten, auf neue Schulen verzichten, auf Straßenbau verzichten - das alles brauchen wir in dieser wachsenden Stadt gleichermaßen", so Kern. "Ich halte es für unfassbar, dass der Senat das nicht klarstellt."