"Nein, hier sind keine EU-Millionen einfach versiegt", sagt Ortsvorsteher Thomas März und blickt über die Dorfstraße zur Skaterstrecke, die 230 Kilometer durch die liniengerade Landschaft führt. Mit dem "Flamingskate" hat es in Wahlsdorf angefangen mit den EU-Projekten. Es war in den 1990er Jahren quasi das erste Touristenbeschaffungsprogramm nach der Wende, das aufgegangen ist.

Mit den Skatern kamen die ersten Millionen aus Brüssel für den Ausbau eines Skaterhotels in Wahlsdorf. "Pausen und Übernachtungsstützpunkt" steht am alten Gutshaus. Es ist eigentlich ein ganz normales Hotel, aber mit dem Namen und dem Hinweis, dass Gäste des Flämingskate dort übernachten können, könne man die Geldgeber in Brüssel bestimmt einfacher überzeugen, dachten sie damals. Also wurde der Name für das Förderprogramm angepasst.