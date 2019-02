In Berlin müssen Eltern und Schüler sich in der nächsten Woche auf Unterrichtsausfall einstellen. Hintergrund sind die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder in Potsdam. Nach Angaben eines GEW-Sprechers werden am kommenden Mittwoch unter anderem 17.000 angestellte Lehrer in Berlin zum Warnstreik aufgerufen, sollten die Länderarbeitgeber kein Angebot vorlegen. Das bestätigte ein Sprecher der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Auch Erzieher sollen sich an dem Ausstand beteiligen.