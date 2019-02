Wegen eines Warnsteiks im Brandenburger Nahverkehr fahren am Donnerstag von Betriebsbeginn bis 9 Uhr morgens in Brandenburg/Havel keine Busse und Bahnen. Die Arbeitsniederlegung betrifft den öffentlichen Nahverkehr im gesamten Stadtgebiet. Ab 9 Uhr soll der planmäßige Betrieb dann schrittweise wieder aufgenommen werden.

Die Aktion bildet den Abschluss einer dreitägigen Streikserie, zu dem die Gewerkschaft Verdi bereits am Dienstag in Frankfurt und am Mittwoch in Cottbus aufgerufen hatte. Anlass sind die laufenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst, die Vertreter von Gewerkschaften und Arbeitgebern in dieser Woche in Potsdam führen.