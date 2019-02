Im Tarifstreit für den Öffentlichen Nahverkehr in Brandenburg kommt es in der kommenden Woche zu Warnstreiks. Das hat die Gewerkschaft Verdi am Freitag angekündigt.

Am Dienstag seien demnach Busse und Straßenbahnen in Frankfurt (Oder) betroffen, am Mittwoch in Cottbus und am Donnerstag in Brandenburg/Havel. Die Beschäftigten sollen jeweils von 3:00 Uhr bis 9:00 Uhr die Arbeit niederlegen.