Ihre Streiks haben sich ausgezahlt: Berlins ErzieherInnen bekommen ab dem kommenden Jahr durch die Tarifeinigung das gleiche Gehalt wie ihre Kolleginnen in Brandenburg. Die Bezüge steigen um bis zu 580 Euro im Monat. Auch die Bildungssenatorin dürfte das freuen.

Die Tarifeinigung im öffentlichen Dienst am späten Samstagabend bringt den ErzieherInnen in Berlin deutlich mehr Geld. Ab dem 1. Januar 2020 arbeiten sie zu den gleichen Gehaltsbedingungen wie ihre KollegInnen in den anderen Bundesländern. "Das ist ein deutliches Zeichen der Anerkennung der gesellschaftlich wichtigen Arbeit, die Erzieherinnen sowie Sozialarbeiter und Sozialpädagogen leisten“, sagte Marlis Tepe, Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW).

In fast allen Bundesländern werden ErzieherInnen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TvöD) bezahlt – Berlin hingegen entlohnte sie bislang nach dem Tarifvertrag für das Land (TV-L). Der sieht geringere Bezüge vor. Die Folge: ErzieherInnen können derzeit in Brandenburg monatlich bis zu 344 Euro mehr verdienen als in Berlin. Diese Lohnlücke wird nun geschlossen.