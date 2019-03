Am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Berlin wird noch mindestens drei Jahre lang gebaut.

Die Gesamtfertigstellung sei für Mitte 2022 geplant, teilte die Senatsverwaltung für Verkehr mit. Ursprünglich war geplant, dass die Bauarbeiten in diesem Jahr abgeschlossen sein sollten. Das Projekt zieht sich aber in die Länge, weil es zahlreiche Umplanungen gab.



Zwar sollen in diesem November die Bussteige fertig sein. Dann werde aber weiter an der neuen Leitstelle gearbeitet. Zudem werde die Wartehalle abgerissen und ab Mitte 2020 neu gebaut.