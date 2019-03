Bei den BVG-Tarifverhandlungen haben die Arbeitgeber am Dienstag ein erstes Angebot vorgelegt.



Die BVG bietet in den nächsten fünf Jahren insgesamt zwölf Prozent mehr Lohn und Gehalt für seine Beschäftigten an. Der Verhandlungsführer von Verdi wollte das Angebot und die Verhandlungsrunde noch nicht bewerten. Am Dienstagabend werde nun die Tarifkommission der Gewerkschaft darüber beraten.