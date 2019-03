Nach dem Warnstreik Mitte Februar gehen an diesem Dienstag die Tarifverhandlungen bei den Berliner Verkehrsbetrieben in die nächste Runde.

Die Gewerkschaft Verdi und die Arbeitgeberseite hatten sich bei einem informellen Treffen vergangene Woche angenähert. Verdi sprach nach einer Sondierungsrunde am vergangenen Mittwoch von einem konstruktiven Gespräch. Der Kommunale Arbeitgeberverband kündigte an, dass nun auch die Entgeltregelungen einbezogen werden. "Wir wollen ein Gesamtpaket schnüren", sagte Geschäftsführerin Claudia Pfeiffer. Man habe ein gutes Gespräch geführt.



Die Gewerkschaften Verdi und Beamtenbund waren mit der Forderung in die Verhandlungen gegangen, dass für alle rund 14.000 Beschäftigten die 36,5-Stunden-Woche gilt. Verlangt wurde auch Weihnachtsgeld für Neulinge, ein Wegfall der unteren Lohngruppen und schnellere Gehaltssprünge, zudem für Gewerkschaftsmitglieder einmalig 500 Euro. Ein weiterer Verhandlungstermin ist am 28. März geplant.