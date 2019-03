Erneut müssen sich BVG-Kunden nach Alternativen umsehen: Wie die Verdi-Tarifkommision am Donnerstagabend beschloss, soll am Montag ganztägig gestreikt werden - und zwar flächendeckend, also bei U-Bahn, Bussen und Straßenbahnen.

Nach den beiden zeitlich befristeten Warnstreiks, die es im laufenden Tarifkonflikt bereits gegeben hat, wird dies bereits der dritte Ausstand der BVG-Mitarbeiter in diesem Jahr sein. Mit rund 2,9 Millionen Fahrgästen täglich ist die BVG das größte kommunale Nahverkehrsunternehmen in Deutschland. Die S-Bahn, ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn, ist von dem Streik nicht betroffen.

Die Kunden der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) müssen sich auf einen erneuten und diesmal noch härteren Warnstreik einstellen. Wie die Gewerkschaft Verdi am Donnerstagabend mitteilte, soll am kommenden Montag den ganzen Tag über flächendeckend gestreikt werden: Busse, U-Bahn- und Straßenbahnzüge bleiben von Betriebsbeginn bis Betriebsschluss in den Depots.

Zwar legten die Arbeitgeber am Donnerstag ein neues Angebot vor, doch Verdi reichte das nicht aus. Wie Verdi-Verhandlungsführer Jeremy Arndt dem rbb am Donnerstagabend sagte, hatten sich beide Seiten für einzelne Berufsgruppen auf deutliche Verbesserungen einigen können; das Gesamtangebot des Kommunalen Arbeitgeberverbandes (KAV) habe jedoch eine "Spaltung" im Tarifvertrag vorgesehen.

Auf Seiten der Arbeitgeber stieß diese Darstellung auf Unverständnis. Die BVG widerspreche dem "ausdrücklich", sagte ein Sprecher des Unternehmens rbb|24 am Abend. Vielmehr habe der KAV ein deutlich verbessertes Angebot vorgelegt, was Verdi nicht akzeptiert habe.

Der KAV hatte sein Angebot am Donnerstag nach eigenen Angaben um zehn Millionen aufgestockt und das Volumen so auf 90 Millionen Euro erhöht. Durchschnittlich entspreche das einer Gehaltssteigerung von 450 Euro monatlich je Mitarbeiter. Von Arbeitszeitverkürzungen war jedoch keine Rede.

Die BVG betreibt die Busse, U-Bahnen und Straßenbahnen in Berlin. Zweimal schon waren Beschäftigte des Unternehmens in diesem Jahr in einen Warnstreik getreten. Zuletzt legten am 14. März rund 1.500 Busfahrer der BVG zwischen 3.30 und 22.00 Uhr die Arbeit nieder.

Den ersten BVG-Warnstreik des Jahres hatte es am 15. Februar gegeben. In der Zeit zwischen 3.30 Uhr und 12 Uhr fuhren in Berlin weder Trams noch U-Bahnen noch Busse, die von der BVG selbst betrieben werden. Bahnhöfe blieben bis in die Mittagsstunden geschlossen.