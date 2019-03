Die Londoner Wirtschaftsfördergesellschaft London Partners eröffnete am selben Tag das erste Büro in Berlin. Die Mitarbeiter sollen deutsche Unternehmen bei der Gründung oder Expansion in der britischen Hauptstadt begleiten und Londoner Unternehmen bei der Suche nach Geschäften in Berlin und ganz Deutschland unterstützen.



Deutschland ist der viertgrößte ausländische Investor in London. In den letzten fünf Jahren haben Unternehmen wie Siemens, Lidl und die Deutsche Bank in der britischen Hauptstadt mehr als 4700 Arbeitsplätze geschaffen. Umgekehrt war London in den vergangenen fünf Jahren die Nummer eins bei ausländischen Direktinvestitionen in Berlin.