Einigung in Tarifgesprächen für den öffentlichen Dienst

Für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Länder soll es eine satte Anhebung der Einkommen geben. Darauf haben sich die Verhandlungsführer beider Seiten nach zähen Verhandlungen am späten Samstagabend geeinigt.

In den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder haben sich die Verhandlungsführer beider Seiten auf eine dreistufige Anhebung der Löhne geeinigt. Um insgesamt acht Prozent, mindestens aber 240 Euro sollen die Gehälter steigen, wie Gewerkschaften und Arbeitgeber am späten Samstagabend in Potsdam mitteilten. Die Laufzeit der Tarifeinigung soll 33 Monate betragen. Die Erhöhung gilt für gut 800.000 Angestellte der Länder außer Hessen.

Die lange Laufzeit gebe "Planungssicherheit", sagte der Verhandlungsführer der Länder, der Berliner Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD). Der Chef der Gewerkschaft Verdi, Frank Bsirske, sagte: "Das ist das beste Ergebnis für einen Lohnabschluss im Länderbereich seit vielen Jahren." Es sei Anschluss an die Einkommensentwicklung gehalten und ein Angriff auf die Grundlagen der Entgeltordnung abgewehrt worden, sagte der Bundesvorsitzende des Beamtenbunds dbb, Ulrich Silberbach.