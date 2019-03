BlaBlaBus will Flixbus in Deutschland Konkurrenz machen

Im Fernbusgeschäft bekommt Marktführer Flixbus offenbar Konkurrenz aus Frankreich: Der französische Mitfahrdienst BlaBlaCar will sein Fernbusangebot nach Informationen des "Handelsblatts" [externer Link] auch außerhalb von Frankreich aufbauen. Der BlaBlaBus soll noch in diesem Jahr in Deutschland fahren. "Die Menschen wollen ein alternatives Angebot", sagte der Chef des Unternehmens, Nicolas Brusson, der Zeitung vom Freitag.

Demnach sollen bis zum Jahresende 2019 in Deutschland und den Benelux-Staaten 60 Städte unter dem neuen Namen BlaBlaBus angefahren werden. Auf Nachfrage von rbb|24 erklärte eine BlaBlaCar-Sprecherin, man gehe davon aus, dass auch Berlin und Städte in Brandenburg in den Fahrplan integriert werden. Noch stehe allerdings nicht ganz fest, über welche Städte genau die neuen Routen verlaufen. BlaBlaCar ist der führende Anbieter von Mitfahrgelegenheiten in Europa, im Jahr 2015 kaufte das französische Unternehmen die Angebote mitfahrgelegenheit.de und mitfahrzentrale.de.