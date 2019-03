Hotelzimmer vorab inspizieren oder durch New York schlendern: Auf der diesjähigen Reisemesse ITB unter dem Berliner Funkturm ist das möglich. 170.000 Fach- und Privatbesucher werden dort von Mittwoch an zumindest virtuell auf Reisen gehen.

Die ITB, die weltweit größte Reisemesse, zieht vom 6. bis 10. März nämlich nicht nur zahlreiche Fachbesucher, sondern auch jede Menge Publikum an. Für sie ist die Messe am Wochenende, dem 9. und 10. März, geöffnet.170.000 Fach- und Privatbesucher werden erwartet. Parallel zur Messe läuft der ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 6. bis 9. März 2019. Er ist weltweit der größte Fachkongress der Reisebranche.

Berlin wird als Reiseziel immer beliebter. Nach einer Stagnation der Besucherzahlen im Jahr 2017 hat der Tourismus im vergangenen Jahr wieder zugelegt: 13,5 Millionen Gäste kamen in die Hauptstadt. Berlin gehört damit zu den Top-3-Reisezielen in Europa.

Wichtigstes Auslandsreiseziel der Bundesbürger - gemessen am Umsatz - ist weiter Spanien. Doch auch exotischere Gefilde spielen eine Rolle. In diesem Jahr steht als offizielles Partnerland Malaysia in Südostasien auf der ITB im Mittelpunkt. Das allerdings führte schon vorab zu Kritik, unter anderem weil in Malaysia Homosexuelle unterdrückt werden.



Aber nicht nur die malaiische Halbinsel, auch die meisten der anderen der 194 Länder der Welt sind vertreten. "Als aufstrebende Destinationen auf der touristischen Landkarte sind Indien, Asien und die arabischen Länder wieder sehr stark vertreten", ist von der Messe zu hören.

Eine Zunahme von Ausstellern verzeichnet ebenso der Bereich Adventure Travel and Responsible Tourism. Neu ist hier in diesem Jahr der Gemeinschaftsstand neun madagassischer Tourismusorganisationen "Madagaskar: Responsible Travel and Authentic Experiences", die kroatischen Nationalparks "Plitvice Lakes National Park" und "Park Krka", der Delius Klasing Verlag, WWF Deutschland und WWF Borneo sowie Brot für die Welt /Tourism Watch.