Fast 100.000 Berliner Wohnungen in Eigentum umgewandelt

Fast 100.000 Mietwohnungen sind in den vergangenen zehn Jahren in Berlin in Eigentumswohnungen umgewandelt worden. Das geht aus dem Wohnungsmarktbericht 2018 hervor. Außerdem wird Wohnraum immer knapper, die Preise steigen ungebremst.