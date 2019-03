dpa/Klaus Franke Audio: Inforadio | 04.03.2019 | 12 Uhr | Dominik Lenz | Bild: dpa/Klaus Franke

13,5 Millionen Übernachtungen - Brandenburg bricht Tourismusrekord

04.03.19 | 11:48 Uhr

Der lange Sommer hat der Tourismusbranche in Brandenburg einen neuen Besucherrekord beschert. Gewinner sind vor allem die Campingplätze in der Mark - aber auch Potsdamer Hoteliers verzeichnen ein deutliches Plus bei den Übernachtungen.

Mit 13,5 Millionen Gäste-Übernachtungen hat die Tourismusbranche in Brandenburg im vergangenen Jahr wieder ein Rekordergebnis erzielt. Darunter seien erstmals mehr als eine Million Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland gewesen, sagte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Montag zur Tourismusbilanz 2018. Insgesamt wurden mit mehr als fünf Millionen so viele Gäste begrüßt wie noch nie. "Die größte Steigerung mit einem Plus von 20,6 Prozent bei den Gästen und 15,5 Prozent bei den Übernachtungen auf 1,3 Millionen verzeichnete auf Grund des intensiven Sommers die Campingbranche", sagte der Minister.

Campingplätze mit großem Gäste-Zuwachs

Erfreulich sei, dass sich in nahezu allen Regionen die Gäste- und Übernachtungszahlen gut entwickelt hätten, berichtete Steinbach. "Der Tourismus trägt damit substanziell dazu bei, den ländlichen Raum zu stärken." Bei den Übernachtungen führte das Seenland Oder-Spree mit gut 2,2 Millionen, gefolgt vom Spreewald (knapp 2 Millionen) und dem Ruppiner Seenland (knapp 1,5 Millionen). Den stärksten Zuwachs bei den Übernachtungen verzeichneten Hoteliers in Potsdam, wo neun Prozent mehr Gäste ankamen. Dem Bericht des Wirtschaftsministeriums zufolge zählen die Campingplätze zu den Gewinnern des Tourismus-Jahres 2018. Einerseits hätten die Betreiber viel Geld in ihre Anlagen investiert, aber auch der spektakuläre Sommer habe sich positiv auf die Gästezahlen ausgewirkt, wie Steinbach am Montag in Potsdam erklärte.

Viele Gäste aus Polen und den Niederlanden

Die Campingbranche habe ein Plus von 20,6 Prozent bei den Gästen und 15,5 Prozent bei den Übernachtungen verzeichnet. Es seien auf den Anlagen in der Mark insgesamt etwa 1,3 Millionen Übernachtungen registriert worden. „Das ist ein Ergebnis, das schwer zu toppen sein wird“, sagte Steinbach. Wie das Ministerium in einer Erklärung mitteilte, sei insbesondere die Zahl der internationalen Besucher gestiegen. So habe Brandenburg aus Polen (+ 18,3 Prozent auf 153.396 Übernachtungen) und den Niederlanden (+ 5,6 Prozent auf 111.205 Übernachtungen) einen deutlichen Gästezuwachs verzeichnet. Sprungartig angestiegen sei aber vor allem die Zahl der Besucher aus Großbritannien (+ 46,7 Prozent auf 83.541 Übernachtungen).

Positive Nachwirkungen der Bundesgartenschau 2015

Die Bundesgartenschau 2015 im Havelland wirke immer noch positiv nach, meinte der Geschäftsführer der Tourismus Marketing Brandenburg, Dieter Hütte. In diesem Jahr will der Tourismusverband zahlreiche Angebote zum Fontane-Jahr mit Radtouren und Führungen auf den Spuren des märkischen Dichters in den Mittelpunkt stellen. Hinzu kommen Angebote zu 100 Jahren Bauhaus, insbesondere rund um das Baudenkmal Bundesschule Bernau (Barnim). Als schweren Rückschlag für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Mecklenburg-Vorpommern bei der Werbung für den Wassertourismus bezeichnete Hütte die Sperrung der Schleuse Zaaren im Norden des Landes wegen Bauarbeiten bis Anfang August. Dadurch ist dieMecklenburgische Seenplatte so lange nicht aus dem Berliner Raum direkt erreichbar. Steinbach versprach, sich beim Bund als Betreiber der Schleuse für eine Beschleunigung der Arbeiten einzusetzen. "Allerdings geht eine Operation nicht unbedingt schneller, wenn man möglichst viele Ärzte an der Wunde arbeiten lässt", schränkte er ein. Für Charterunternehmen könne die monatelange Sperrung über Monate in der Wassersportsaison existenzbedrohend sein, hatte das Bündnis für Wasserstraßen gewarnt, dem Industrie- und Handelskammern, Verbände und Wassertourismus-Initiativen angehören. Finanzielle Hilfen für die Unternehmen stellte Steinbach allerdings nicht in Aussicht.

Sendung: Inforadio, 04.03.2019, 12 Uhr