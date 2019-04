Wolfgang Kumm/dpa Audio: Inforadio | 05.04.2019 | Sebastian Schöbel | Bild: Wolfgang Kumm/dpa

Keine Streiks bei der BVG - Einigung bei BVG-Tarifverhandlungen

05.04.19 | 02:50 Uhr

Kunden der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) können aufatmen: Arbeitgeber und Gewerkschaft haben sich bei den Tarifverhandlungen auf einen Kompromiss geeinigt. Es wird damit keine Streiks bei der BVG geben. Die Mitarbeiter bekommen künftig deutlich mehr Geld.

Bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) ist der Tarifkonflikt gelöst. Das teilten die Gewerkschaft Verdi und der Kommunale Arbeitgeberverband am frühen Freitagmorgen mit. Demnach bekommen die Beschäftigten rückwirkend zum 1. Januar acht Prozent mehr Geld, mindestens aber 350 Euro im Monat. Das Weihnachtsgeld wird erhöht. Verbesserungen gebe es auch bei Zulagen und der tariflichen Eingruppierung zahlreicher Tätigkeiten, hieß es. Damit könnten die Beschäftigten langfristig an die BVG gebunden werden.



"Dieser Abschluss ist einmalig", sagte BVG-Personalvorstand Dirk Schulte. Damit werde das vorbildliche Engagement der Mitarbeiter für die Mobilität in der Stadt gewürdigt. "Damit senden wir zudem eine positive Botschaft an zukünftige Bewerberinnen und Bewerber."



Verdi-Verhandlungsführer Jeremy Arndt sagte: "Der Abschluss kann sich sehen lassen, da der neue Tarifvertrag einen deutlichen Schritt im bundesweiten Vergleich nach vorne macht."



Nicht durchsetzen konnte die Gewerkschaft ihre Forderung nach einer 36,5-Stunden-Woche für alle 14.500 Beschäftigten der BVG und ihrer Tochter Berlin Transport.

Personalkosten steigen

Mit dem Abschluss steigen die Personalkosten des Landesunternehmens deutlich. Das Gesamtvolumen liegt einschließlich der Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung bei 102 Millionen Euro. Die Arbeitgeber hatten zunächst 60 Millionen Euro angeboten, dann 90

Millionen Euro. Die Gewerkschaft rief zu drei Warnstreiks auf, zuletzt am Montag.



Verdi und der Beamtenbund hatten zunächst eine andere Forderung in den Mittelpunkt gerückt: Beschäftigte, die seit 2005 eingestellt wurden, sollten wöchentlich 2,5 Stunden weniger arbeiten müssen und damit behandelt werden wie die Altbeschäftigten. Diese Forderung spielte in den letzten beiden Verhandlungsrunden keine Rede mehr. Die Arbeitgeber hatten sie stets als unerfüllbar bezeichnet, weil dann 500 zusätzliche Fahrer gebraucht würden. Die seien aber nur schwer zufinden.



Verhandlungen seit Donnerstagmorgen

Arbeitgeber und Gewerkschaft waren am Donnerstag um 9 Uhr morgens zur fünften Runde der Tarifverhandlungen in der BVG-Zentrale zusammengekommen. Der Verhandlungsführer von Verdi, Jeremy Arndt, hatte vorab angekündigt, die Gewerkschaft erwarte ein verbessertes Angebot seitens der BVG. Für die Gegenseite betonte die Geschäftsführerin des Kommunalen Arbeitgeberverbandes, Claudia Pfeiffer, sie sei "auf jeden Fall an einer Einigung sehr interessiert".



BVG Deutschlands größtes kommunales Nahverkehrsunternehmen

Mit täglich rund 2,9 Millionen Fahrgästen ist die landeseigene BVG Deutschlands größtes kommunales Nahverkehrsunternehmen. Verhandelt wurde über den Mantel- und Entgelttarifvertrag für die 14.500 Beschäftigten der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und ihrer Tochter Berlin Transport. Der neue Manteltarif gilt bis 30. Juni 2020, der Entgelttarifvertrag bis 31. Dezember 2020. Die Einordnung der Tätigkeiten in Entgeltgruppen wurde bis Ende 2023 festgeschrieben.

