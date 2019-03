rbb/Katrin Veuskens Video: Abendschau | 31.03.2019 | Max Kell | Bild: rbb/Katrin Veuskens

BVG-Warnstreik am Montag - 24 Stunden keine Trams, keine U-Bahnen und (fast) keine Busse

31.03.19 | 16:15 Uhr

Es ist der dritte Warnstreik der BVG-Mitarbeiter in diesem Jahr: Mit Betriebsbeginn am Montag bleiben U-Bahnen, Straßenbahnen und die meisten Busse in den Depots - 24 Stunden lang. Ganz lahmgelegt ist der öffentliche Nahverkehr in Berlin aber nicht.

24 Stunden lang soll nichts gehen bei der BVG: Am Montag treten die Mitarbeiter mit Betriebsbeginn um 3 Uhr in einen Warnstreik, der bis zum Betriebsbeginn am Dienstag dauern soll. Betroffen seien alle Bereiche der BVG und des Tochterunternehmens Berlin Transport, wie die Gewerkschaft Verdi am Sonntag mitteilte, also Busse, U-Bahnen und Straßenbahnen. Auch die Verwaltungen und Werkstätten der BVG würden bestreikt. Am Morgen wollen die Streikenden von der U-Bahn-Werkstatt Seestraße zum Bushof Müllerstraße ziehen. Dort werde eine Kundgebung abgehalten, wie Verdi mitteilte. Knapp drei Millionen Fahrgäste beziehungsweise einzelne Fahrten zählt die BVG pro Tag – dafür müssen am Montag nun Alternativen gefunden werden.

Was noch fährt

Die S-Bahn, die von der Deutschen Bahn betrieben wird, ist nicht vom Streik betroffen und will "alle Betriebsreserven mobilisieren", so das Unternehmen. Auf der Linie S5 zwischen Mahlsdorf und Warschauer Straße soll es rund 80 zusätzliche Fahrten geben. Die Regionalzüge verkehren nach Fahrplan, wie es weiter hieß. Die Fahrgäste müssten mit sehr vollen Zügen rechnen, warnt die S-Bahn. Auch einige Buslinien, die von Subunternehmen der BVG betrieben werden, sollen wie gewohnt bedient werden: 106, 161, 162, 163, 168, 175, 179, 218, 234, 263, 275, 284, 320, 322, 334, 341, 349, 363, 365, 371, 373, 380, 399. Mit Einschränkungen fahren auch die Linien 112, 140, 184, 283, 370, 390 und 893. Auch die BVG-Fährlinien sind in Betrieb. Für Flugreisende richtet die Flughafengesellschaft wie schon bei den vorangegangenen Warnstreiks einen Bus-Shuttle zwischen dem Flughafen Tegel und dem S- und U-Bahnhof Jungfernheide ein.

Verdi fordert 36,5-Stunden-Woche für alle - bei vollem Lohnausgleich

Es ist bereits der dritte Warnstreik bei der BVG in diesem Jahr. Mitte Februar legte ein Ausstand bei Bus, U-Bahn und Tram fast den kompletten ÖPNV lahm, Mitte März beschränkte sich der Warnstreik auf den Busverkehr. Hintergrund ist der laufende Tarifkonflikt. Zwar legten die Arbeitgeber am vergangenen Donnerstag ein neues Angebot vor, doch Verdi reichte das nicht aus. Der Warnstreik am Montag sei nötig, um die Arbeitgeber wieder an den Verhandlungstisch zu bringen, sagte Verdi-Verhandlungsführer Jeremy Arndt. Die Gewerkschaften Verdi und Beamtenbund wollen mehr Geld und bessere Arbeitszeiten für die rund 14.500 Beschäftigten der BVG und ihrer Tochter Berlin Transport. So soll es für alle Beschäftigten eine 36,5-Stunden-Arbeitswoche geben, bei vollem Lohnausgleich. Zurzeit muss knapp die Hälfte der Beschäftigten des Landesunternehmens 39 Stunden ran. Die Gewerkschaften verlangen zusätzlich Weihnachtsgeld auch für Neulinge, einen Wegfall der unteren Lohngruppen und schnellere Gehaltssprünge - sowie einmalig 500 Euro für Gewerkschaftsmitglieder.

BVG bietet 90 Millionen Euro mehr pro Jahr

Verdi bemängelt vor allem, dass die angebotene Erhöhung des Personaletats um 90 Millionen Euro pro Jahr nur teilweise bei den Beschäftigten ankäme. Darin enthalten seien etwa die Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitnehmer. Auch würden nicht alle Beschäftigten gleich stark von den Erhöhungen profitieren. Die Arbeitgeberseite hatte vorgerechnet, dass jeder BVG-Beschäftigte mit der Erhöhung im Schnitt monatlich brutto rund 450 Euro mehr Gehalt hätte. "Das bedeutet eine Steigerung des jährlichen Entgeltvolumens ab 2019 um 17 Prozent", teilte die BVG mit. Man sei sogar der Forderung der Gewerkschaft nachgekommen, die unteren Entgeltgruppen stärker an den Steigerungen teilhaben zu lassen. Das Angebot liege um ein Vielfaches über dem Niveau vergleichbarer Tarifabschlüsse. Die BVG wird in der laufenden Verhandlungsrunde durch den Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) vertreten.

Sendung: Abendschau, 31.03.2019, 19:30 Uhr