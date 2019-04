Robert Berlin Montag, 01.04.2019 | 14:09 Uhr

Ja genau alles privatisieren, den großen Sell-Out betreiben.. Weil man vor lauter verhunzter ökonomischer/finanzpolitischer Philosophie, sonst nicht mehr weiß wie man das Geld ausquetschen soll um zu überleben bzw ordentliche Versorgung zustande bringt.

Neoliberaler Wahnsinn bis zum get no.

Großkonzerne retten die Welt und haben nur gutes im Sinn - die Dienstleistung und Wertschätzung am Endverbraucher.

Marktanteile und Gewinnmaximierung stehen stets im Hintergrund.



Und wenn die ersten Menschen im McDonalds/Google/Samsung Bus unterwegs sind, wo ein Lettischer Busfahrer für 2.50eur die Stunde am Steuer sitzt und man selbst 6.90eur für die Fahrkarte zahlt, weil es zur Monopolisierung im privatiserten Nahverkehr kam..dann wird wieder gemotzt..