Tremor Berlin Mittwoch, 15.05.2019 | 09:33 Uhr

Sehr deutsch:

In Amerika gibt es ein Hauen und Stechen darum, wo sich Amazon bitteschön ansiedeln möge; hierzulande zieht man eine Augenbraue in die Diagonale und fässt Investititionen mit spitzen Fingern an.

Da ich schon lange reger Amazon-Kunde bin, begrüße ich jede entsprechende Weiterentwicklung, sehe aber auch Risiken:

Wer immer nur expandiert, die innere Struktur (Arbeitsbedingungen, Kundensupport) aber schleifen lässt, riskiert Instabilität.

Meine Empfehlung an den Amazon-Vorstand wäre:

Fragt die Kunden ruhig mal "Was wollt ihr?" und antwortet dann nicht nur mit Rundmails.