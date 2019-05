Im Mai sind die Arbeitslosenzahlen in Berlin und Brandenburg im Vergleich zum Vorjahresmonat gesunken. Die Arbeitsagenturen erkennen in der aktuellen Entwicklung aber "eine leichte konjunkturelle Abkühlung". Denn so deutlich wie zuletzt gingen die Zahlen im Mai nicht zurück.

Im Mai gab es in Brandenburg und Berlin weniger Arbeitslose als im Vorjahresmonat. Das zeigen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit vom Mittwoch. "An der längerfristigen Tendenz am Arbeitsmarkt hat sich im Mai nichts geändert", teilte Bernd Becking, Vorsitzender der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg mit. Arbeitslosigkeit gehe in der Region insgesamt zurück, die Beschäftigung steige weiter. "Obwohl sich die Dynamik etwas abschwächt", so Becking.