Holger Unmuth Berlin Charlottenburg Sonntag, 05.05.2019 | 12:31 Uhr

Covivio will also am Alex bauen. Noch so ein Immobilienhai.



Ich wohne in einem Haus, daß der Covivio gehört. Die haben ein ganzes Ensemble vor einigen Jahren gekauft. Ca. 90 Wohnungen. Helmholzstraße/Pascalstr. in Charlottenburg. Nun sollen alle Wohnungen scheibchenweise in EIGENTUMSWOHNUNGEN umgewandelt werden und die Mieter werden wohl auf die Straße gesetzt.

und niemand verhindert dies. Die Bausenatsverwaltung sollte sich gut überlegen diesen Bauantrag am Alex zu genehmigen wenn diese Firma im gleichen Zuge hunderte Mieter aus ihren Wohnungen werfen und somit ihr Leben zerstören will nur um noch mehr Profit zu machen, um noch mehr und immer mehr Geld zu bekommen. Denen sollte nicht auch noch der rote Teppich eines linken Senates ausgerollt werden. Wenn die Covivio die Baugenehmigung erhält, dann macht der Senat gemeinsame Sache mit einem Unternehmen, daß NUR aus reiner Profitgier das Leben von vielen Bürgern dieser Stadt skrupellos zerstört.