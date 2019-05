foolsgarden Berlin Donnerstag, 16.05.2019 | 00:25 Uhr

Dreister Vorstoß und es wurde Zeit, dass sich der BBU auch positioniert. Immerhin vertritt der Verband zu einem Großteil auch landeseigenes Wohnungseigentum in Berlin und Brandenburg. Es kann nicht im Interesse von degewo, GESOBAU, Gewobag, HOWOGE, STADT UND LAND, WBM und Co. sein (und damit der Berliner), dass nur sie allein per Vereinbarung mit dem Senat an bezahlbare Mietpreise gebunden werden.



Man darf gespannt sein, wie der BBU zukünftig zu einem Konsens der Ansichten findet - denn diesen landeseigenen Interessen stehen etliche rendite-fokussierte Banken (DKB, IBB, ILB, Sparkasse, Berliner Volksbank etc. ) und privatwirtschaftliche Wohnungsunternehmen (Deutsche Wohnen, Vonovia usw.) gegenüber.



Interessant dürfte in diesem Zusammenhang die von BBU und Inforadio veranstaltete Podiumsdiskussion am 20.05. werden: http://deutsche-wohnen-protest.de/Veranstaltung/veranstaltung-podiumsdiskussion-zur-enteignung-bbu-in-kooperation-mit-dem-inforadio-mit-rouzbeh-taheri/?instance_id=57