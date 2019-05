Bahnreisende zwischen Berlin und München müssen schon bald vorübergehend etwas mehr Zeit einplanen. Vom 20. Mai bis zum 7. Juni dauert die Fahrt etwa eine halbe Stunde länger, weil zwischen Berlin und Leipzig/Halle Schienen erneuert werden, wie die Bahn am Donnerstag mitteilte. Am Berliner Stadtrand werde zudem an Lärmschutzwänden und Weichen gearbeitet.