Anders als gängige Stahlbetonbrücken hätten Brücken aus Carbonbeton keine Probleme mit Korrosion, so Hückler. Das Forschungsprojekt ist Teil eines Konsortiums mit weiteren beteiligten Einrichtungen.

Der 20 Meter lange Brückenträger solle unter anderem ein Jahr lang mit tonnenschweren Gewichten belastet werden, sagte Bauingenieur Alex Hückler. Das Material sei sehr fest, dauerhaft, robust, schone Ressourcen und sei wirtschaftlich. In Japan und Nordamerika werde es bereits eingesetzt. Eine Brücke aus einem Guss, wie sie die Berliner planen, sei aber einmalig.

Forscher der Technischen Universität Berlin testen in Berlin-Wedding neues Material für Brückenbau. In einer Halle des TU-Instituts für Bauingenieurwesen stehe der weltweit erste Brückenträger aus Carbonbeton, teilte die Hochschule mit.

Viele Brücken in Deutschland sind marode. Bundesweit gibt es allein 40.000 Fluss- und Autobahnbrücken aus Stahlbeton. Etwa die Hälfte von ihnen muss in naher Zukunft ersetzt werden - unter anderem wegen Einsturzgefahr. Sperrungen und Investitionen in Milliardenhöhe sind die Folge.

Auch in Berlin sind mehrere Brücken sanierungsbedürftig. Die Mühlendammbrücke soll bis 2022 ersetzt werden, weil der Spannbeton bröckelt. Auch die Elsenbrücke muss ab 2020 abgerissen und neu errichtet werden. Eine Analyse ergab, dass die Stahlstäbe im Beton verrostet sein könnten. Auch die Oberbaumbrücke ist bis November teilweise gesperrt, weil die Fahrbahn erneuert werden muss. Seit Anfang Januar ist außerdem die Salvador-Allende-Brücke gesperrt, weil sie der Verkehrslast nicht mehr Stand hält.