Der Siemens-Konzern wird sich nicht juristisch gegen die Vergabe des Berliner U-Bahn-Großauftrags an Stadler wehren. Laut rbb-Recherchen will der Münchener Konzern die Entscheidung der Berliner Verkehrsbetriebe akzeptieren.

Um den milliardenschweren Großauftrag für rund 1.500 neue U-Bahn-Züge hatte sich neben Siemens die Stadler Pankow GmbH beworben. Stadler hat laut "Berliner Morgenpost" den Zuschlag erhalten. Offiziell gibt es bislang keine Stellungnahmen dazu, weil die Einspruchsfrist in dem Verfahren erst am Wochenende abläuft.



Nach Medienberichten hatte sich aber Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser persönlich gegenüber Senatsvertretern über die Entscheidung beschwert und angekündigt, zu klagen. Das stellt sich nach rbb-Informationen aber anders da. Siemens wird demnach die Vergabe an die Konkurrenz nicht anfechten.