Nach rbb-Informationen hat ein Unternehmen Einspruch gegen die Entscheidung des BVG-Aufsichtsrates eingelegt, den Auftrag über 1.500 neue U-Bahn-Wagen an das Unternehmen Stadler in Pankow zu vergeben. Demnach hatte sich Stadler im Aufsichtsratsgremium gegen Mitbewerber wie Siemens und Alstom durchgesetzt.

Das Vergabeverfahren der Berliner Verkehrsbetriebe für den U-Bahn-Großauftrag droht sich nun doch in die Länge zu ziehen.

Bei der Berliner U-Bahn fallen auf immer mehr Strecken Züge aus. Zuletzt kündigte das Unternehmen an, den Takt auf drei Linien auszudünnen. Vorstandschefin Sigrid Nikutta kündigte im rbb nun deutliche Verbesserungen bei der U-Bahn an.

BVG-Chefin stellt Verbesserungen in Aussicht

Noch am Freitag hieß es, der Siemens-Konzern werde sich nicht juristisch gegen die Vergabe des Berliner U-Bahn-Großauftrags an Stadler wehren. Laut rbb-Recherchen wollte der Münchener Konzern die Entscheidung der Berliner Verkehrsbetriebe akzeptieren.

Die Einspruchsfrist in dem Vergabeverfahren endete am Sonntagabend um Mitternacht. Nach dem fristgerecht eingegangenen Einspruch hängt der Zuschlag für das Drei-Milliarden-Euro-Geschäft wieder in der Schwebe.

Jetzt muss die Vergabekammer eine Entscheidung treffen, was voraussichtlich erst in einigen Wochen geschehen wird.