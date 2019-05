Die Biotonne ist eigentlich schon seit 2015 Pflicht und müsste an jedem Haus stehen, das ist im Kreislaufwirtschaftsgesetz des Bundes festgelegt. Doch in Berlin klappt die Einführung in den Randbezirken nicht. Der Senat will mit der Kampagne "Nachbarn werben Nachbarn" jetzt Anreize schaffen, damit Berliner ihren Restmüll weiter verringern und auch für Bio trennen.

Die Kampagne ist Teil einer Initiative des Senats, um die Biotonne im kommenden Jahr flächendeckend in Berlin einzuführen. Der gesammelte Müll soll vor allem zur Gewinnung von Biogas eingesetzt werden. Das kündige Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) am Freitag in der "Berliner Morgenpost" an.