imago/Jürgen Ritter Audio: Inforadio | 23.05.2019 | Thorsten Sydow | Bild: imago/Jürgen Ritter

Bis 2029 - 150 Bahnhöfe in Brandenburg sollen modernisiert werden

23.05.19 | 11:31

Die Bahnhöfe in Brandenburg sollen in den kommenden zehn Jahren spürbar kundenfreundlicher und moderner werden. Darauf haben sich am Donnerstag in Potsdam Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD) und Bahnvorstand Ronald Pofalla geeinigt.



Insgesamt sollen 170 Millionen Euro investiert werden, davon trägt das Land Brandenburg 68 Millionen Euro, so Schneider. Den Rest übernimmt die Bahn. Die Maßnahmen werden an 150 Bahnhöfen und damit an fast jedem zweiten im Land durchgeführt.

Aufzüge, bessere Informationen, WLAN

Unter anderem wird der Mittelbahnsteig in Eisenhüttenstadt auf 220 Meter verlängert, damit auch längere RE1-Züge dort halten können. In Falkenberg/Elster werden die Bahnsteige des unteren Bahnhofsbereichs erneuert, zudem wird dort ein Aufzug eingebaut. Außerdem sollen die Infos für die Reisenden verbessert und WLAN-Hotspots eingerichtet werden.



Laut Pofalla werden in der letzten Ausbaustufe rund 380.000 Reisende von den Investitionen profitieren. Schneider sprach von einem großen Meilenstein.