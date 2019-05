Audio: Inforadio | 06.05.2019 | Lisa Steger | Bild: dpa/Marc Tirl

Brala in Paaren/Glien - Landwirtschaftsausstellung wirbt um Nachwuchs

09.05.19 | 14:22 Uhr

Kälbchen streicheln und Traktor fahren: Die Brandenburgische Landwirtschaftsausstellung in Paaren-Glien startet am Donnerstag. In diesem Jahr hoffen die Veranstalter vor allem auf junge Besucher.

Grüne Berufe und Karrierechancen stehen im Mittelpunkt der diesjährigen Brandenburger Landwirtschaftsausstellung in Paaren-Glien (Havelland), die am Donnerstag startet. Rund 700 Aussteller wollen bis Sonntag Tierschauen, Wettbewerbe von Jungzüchtern, und Technikvorführungen präsentieren.

Infos im Netz www.erlebnispark-paaren.de - Brandenburgische Landwirtschaftsausstellung (Brala) Die Brala ist von Donnerstag bis Samstag von 9 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag bis 17 Uhr. Der Eintritt kostet 9,50 Euro; für Kinder 6,50 Euro.





In einer "gläsernen Produktion" sollen Besucher zuschauen können, wenn aus einem erlegten Wild Schritt für Schritt eine kulinarische Spezialität wird. Imker zeigen im "Bienenkompetenzzentrum", wie der Honig ins Glas kommt und warum die Biene wichtig für das Ökosystem ist.

900 Schüler zur Brala eingeladen

Erstmals sind nach Angaben der Veranstalter auch rund 900 Schüler eingeladen, denen das Interesse an landwirtschaftlichen Berufen vermittelt werden soll. "Wir wissen, dass wir perspektivisch in den nächsten Jahren ein Drittel der Beschäftigten in der Landwirtschaft altersbedingt verlieren", sagte Brandenburgs Bauernpräsident Henrik Wendorff vorab dem rbb. Diese Lücke müsse langfristig geschlossen werden. Um Interesse zu wecken werde beispielsweise zwei Mal am Tag eine Treckerparade stattfinden, so Ute Lagodka, Geschäftsführerin des Erlebnisparks. Zum Teil sind die Trecker bis zu 100 Jahre alt. Es werden aber auch neue Traktoren vorgestellt, sagte Lagodka weiter.

In diesem Jahr dürfen auch erstmals Kindergruppen selber kochen und backen - denn auch den Bäckern fehlt es an Nachwuchs. Kleine Bäckereien haben es zudem in der Konkurrenz mit den Discountern schwer. Man müsse sich im Klaren sein, dass Bäcker nicht mehr die Grundversorger sind, sagte Bäckermeister Holger Schüren aus Gräbendorf bei Königs Wusterhausen dem rbb. "Wir sind Premiumversorger und müssen ausgefallenes und gutes Brot herstellen."



Die Organisatoren erwarten 40.000 Besucher, rund 37.000 waren es im vergangenen Jahr.