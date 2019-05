Die Behörde will medizinisches Cannabis unter Staatsaufsicht und mit hohen Qualitätsstandards anbauen lassen. Seit März 2017 dürfen Ärzte in Deutschland Cannabis auf Rezept verschreiben, doch der Anbau verzögerte sich - auch wegen Rechtsstreitigkeiten. Eine erste Ausschreibung scheiterte vor Gericht.

Die beim BfArM angesiedelte Cannabisagentur soll das in Deutschland angebaute medizinische Cannabis in Besitz nehmen und an Hersteller von Cannabisarzneimitteln, Großhändler oder Apotheken verkaufen. Zusätzlich soll der Stoff weiter etwa aus Kanada und den Niederlanden importiert werden können. Die Wirkstoffe von Cannabis können Spastiken bei Multipler Sklerose oder chronische Schmerzen lindern.

Die Berliner Grünen hatten kürzlich vorgeschlagen, zusätzlich zu der bundesweiten Ausschreibung ein landeseigenes Unternehmen zu gründen, um die Versorgung mit medizinischem Cannabis in Berlin zu verbessern. Dafür sollten etwa Flächen an Start-up-Unternehmen vergeben werden, die Cannabis anpflanzen wollen. Als mögliche Orte brachten sie die Hangars in Tempelhof und Flächen in Buch ins Gespräch. Auch eine Kooperation mit Brandenburg sei möglich.