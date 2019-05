"Die Mobilität von Fachkräften mit digitaler Expertise variiert deutlich je nach Land, in dem sie leben", schreiben die AutorInnen. Mehr als 70 Prozent der befragten Experten seien in manchen Ländern bereit, ihr Heimatland zu verlassen - etwa in Indien und Brasilien. In China wiederum gaben nur 38 Prozent der Teilnehmer diese Bereitschaft an. In Deutschland liegt die Quote bei rund 62 Prozent.



Unter Digitalexpertinnen und -experten fasst die Studie Fachkräfte aus den Bereichen Datengewinnung- und analyse sowie Entwickler und Programmierer zusammen.