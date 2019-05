rbb Video: Brandenburg aktuell | 30.05.2019 | Peter Huth | Studiogespräch | Bild: rbb

Bündnis warnt vor Überlastung an Pfingsten - Pro Schiene fordert mehr Regionalzüge an Wochenenden

30.05.19 | 22:06 Uhr

Feiertag, Sonnenschein - die Berliner wollen raus aufs Land, die Brandenburger vielleicht in die Stadt. Und die Regionalzüge sind dann überlastet - so warnt die Allianz Pro Schiene und fordert, an Wochenenden und Feiertagen mehr Züge einzusetzen.

Wenn an den Feiertagen mit gutem Wetter zahlreiche Ausflügler mit Fahrrädern in die Regionalzüge drängen, kann es eng werden. Der Bündnis Allianz Pro Schiene fordert deshalb, dass der Regionalverkehr in Berlin und Brandenburg an Wochenenden und Feiertagen besser aufgestellt wird.

Sprecher Hans Leister sagte am Donnerstagabend im rbb, dafür könnten vorhandene Zugkapazitäten genutzt werden. An Wochenenden und Feiertagen stünden in manchen Regionen ganze Züge ungenutzt herum. Diese könnten aber bei zu erwartenden hohen Fahrgastzahlen für eine Entlastung sorgen. Hier sei der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg gefragt.

Am Wochenende andere Strecken nötig als im Pendlerverkehr

Leister warnte, am kommenden Pfingstwochende könne es wie nun zu Himmelfahrt zu einer Überlastung vieler Regionalzüge kommen. "Immer, wenn schönes Wetter ist und Brückentage sind, dann ist richtig viel los", so der Pro-Schiene-Sprecher. Auch an Werktagen würden mehr Züge gebraucht, so Leister. Die Züge an den Wochenenden müssten aber auf anderen Verbindungen als den Pendlerstrecken eingesetzt werden. Zudem könnten Bahnsteige verlängert und damit auch längere Züge genutzt werden. "Die Diskussion beginnt aber leider erst", sagte Leister. Das Land Brandenburg will in diesem Jahr knapp 46 Millionen Euro in den öffentlichen Personennahvekehr stecken. So soll es künftig zusätzliche Züge und mehr Doppelstockwaggons geben. Neben dem Regionalbahnverkehr soll das Geld auch in Busverbindungen fließen.