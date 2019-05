Der junge Zuganbieter Flixtrain hat am Donnerstag seine neue Verbindung in Betrieb genommen. Die Bahn fährt von Berlin nach Köln - über Wolfsburg, Hannover, Bielefeld, Dortmund, Essen, Duisburg und Düsseldorf. Die erste Abfahrt war um 8.11 Uhr. Gut fünfeinhalb Stunden dauert die Fahrt von der Hauptstadt bis nach Köln.

In Deutschland ist Flixtrain im Fernverkehr der einzige Konkurrent der Deutschen Bahn (DB). "Es ist eine gute Nachricht", sagte Karl-Peter Neumann vom Fahrgastverband Pro Bahn dem rbb, "jede Konkurrenz belebt den Markt, ist sie noch so klein." Vor allem für Leute, die billig fahren wollen und keinen Erste-Klasse-Service brauchen, sei das Angebot eine gute Alternative zur DB.



Zwei Strecken von Flixtrain sind seit gut einem Jahr im Regelbetrieb: Berlin-Stuttgart und Köln-Hamburg. Mit der dritten Verbindung von Berlin nach Köln entstehe "das erste private Fernzugnetz der Bundesrepublik", teilte das Unternehmen mit. Vom 6. Juni an soll ein zweiter Zug auf der Strecke fahren. Zum Vergleich: Die DB hatte Ende 2018 allein 274 ICE-Züge im Einsatz.



Zudem gibt es einen Nachtzug von Hamburg nach Lörrach, an der Grenze zur Schweiz. Außerdem sollen zusätzliche Wagen die Kapazität zwischen Berlin und Stuttgart um 30 Prozent erhöhen, kündigte das Unternehmen an.

Das Angebot von Flixtrain habe jedoch einen Nachteil: Falls ein Zug Verspätung hat oder ausfällt, haben Passagiere seltener das Recht auf Entschädigung als bei der Deutschen Bahn.