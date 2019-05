Was macht ein Geflüchteter, dessen Abschlüsse in Deutschland nicht anerkannt werden? Sich selbständig - mithilfe von Gründerpaten. In Berlin unterstützt ein Pilotprojekt so beispielsweise eine deutsch-iranische Fachkräftevermittlung und eine Halloumi-Käserei. Von Franziska Ritter

Ein Tisch, ein Laptop, Regale mit Akten: So sieht das Berliner Büro von Studio Tehran 94 aus, das Roham Soleimani in seiner Wohnung in Neukölln eingerichtet hat. Der gebürtige Iraner baut mit zwei Kompagnons eine Web- und Designagentur auf, die eine Brücke zwischen seiner persischen Heimat und Deutschland schlagen soll. Roham Soleimani will Entwickler und Designer aus dem Iran an deutsche Kunden vermitteln und seinen Landsleuten so eine berufliche Perspektive bieten.

Roham Soleimani, damals 21, landete in einem unterfränkischen Asylheim - ein Kulturschock für den jungen Mann. Er wurde depressiv, sprach kein Wort. Erst nach einem halben Jahr begann er ein paar Brocken Deutsch zu lernen und seinen Platz in der neuen Heimat zu suchen. Inzwischen arbeitet er als Projektmanager in einer Berliner Designagentur, doch seine Abschlüsse – er hat in Teheran Grafik- und Modedesign studiert – werden in Deutschland nicht anerkannt. Deshalb baut er sein eigenes Unternehmen auf.

Unterstützung bekommt er dabei von den Wirtschaftsjunioren Deutschland. Der Verband junger Unternehmer und Führungskräfte hat 2017 ein Pilotprojekt ins Leben gerufen, das Geflüchtete auf ihrem Weg in die Selbständigkeit begleitet. Es stellt ihnen erfahrene Unternehmer als Gründerpaten zur Seite. Sie gehen die Businesspläne ihrer Schützlinge durch, helfen ihnen, sich in Deutschland zurechtzufinden.

Der 28-Jährige gehört einer syrischen Minderheit an, die aus dem Nordkaukasus stammt und bei der Käse eine lange Tradition hat: den Tscherkessen. In Damaskus hat er Käse nach den 1.000 Jahre alten Rezepten seines Volkes hergestellt, bis ihm wegen des syrischen Bürgerkriegs die Milch ausging. Dass er nach Deutschland kam, war Zufall, sein Neustart in Berlin mühselig. Beslan Kabertay hauste zwei Jahre lang in einem Flüchtlingsheim, ehe er eine eigene Wohnung in Marzahn fand.

Auch Beslan Kabertay hat bei dem vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten Programm Start-Up Your Future [startupyourfuture.de] mitgemacht. Der Syrer lebt seit 2015 in Berlin und baut hier eine Käserei auf, die Spezialitäten aus seiner Heimat anbietet. "Manche Syrer weinen, wenn sie meinen Halloumi-Käse probieren, weil er sie an zu Hause erinnert", sagt er voller Stolz.

Mit dem Traum von seiner eigenen Käserei in Deutschland vor Augen machte er sich selbständig. Dass man hierzulande so viel Zeit in die Bürokratie investieren muss, hat ihn allerdings überrascht. "In Deutschland müssen Firmengründer an zwei Fronten arbeiten: an der echten Gründung und der auf dem Papier", scherzt er.

Bei der Firmengründung unterstützt hat ihn Rainer Matthes. Der Geschäftsmann aus Erkner, der eine eigene Unternehmensberatung aufgebaut hat und inzwischen im Ruhestand ist, gab seine Erfahrung an Beslan Kabertay weiter. Nachdem sie monatelang an seiner Geschäftsidee gearbeitet haben, will der Syrer endlich loslegen. "Ich habe alles vorbereitet. Die Fabrik ist bereit, mein Businessplan steht. Fehlt nur noch die Zulassung vom Veterinäramt", sagt er. Darauf wartet er seit acht Monaten – eine Geduldsprobe für den jungen Mann.